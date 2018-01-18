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第十二届广东省政协委员名单产生！教育界共51人

2018-01-18 08:59 来源：南方日报
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　　1月17日下午，政协第十一届广东省委员会常务委员会第二十四次会议在广州召开。省政协主席王荣主持并讲话。省委常委曾志权作有关人事事项和政协第十二届广东省委员会委员人选的说明。

　　会议协商决定政协第十二届广东省委员会委员人选。至此，十二届省政协委员名单产生，共789名。（后附）其中，中共委员人选303名，占人选总数38.40%；非中共委员人选486名，占人选总数61.60%。继续提名的委员338名，占人选总数42.84%；新提名的委员451名，占人选总数57.16%。

　　其中，教育界别共有51名委员，他们是：王丹平（女）、王建生、王舒平、牛保庄、仇荣亮、方迎生、方绍伟、邓静红（女）、叶春海、白建刚、包定华、邢锋、朱义坤、朱华伟、庄汉文、刘华莲（女）、刘松林、许旋（女）、孙平、李迪（女）、李卫东、李子良、李志远、李静波、杨耀明、何国新、余敏斌、沈文淮、张先龙、张建琦、陈玮（女）、陈新、陈韶、陈林汉、陈宣群（女）、季海军、周美凤（女）、郑利民、赵为民、胡庭胜、钟强、贺惠山、夏涛、倪丽君（女）、徐颂军、黄晓波、梁琦（女）、隋广军、曾用强、裴立宁（女）、魏明海。

　　上学君注意到，上述名单中，邓静红（女）、朱义坤、孙平、张建琦、陈玮（女）、陈林汉、贺惠山、夏涛、倪丽君（女）、徐颂军、梁琦（女）、隋广军、曾用强等人为连任委员。

　　除此之外，其他组别还有部分活跃在教育领域的委员，大家可以看看完全名单。

编辑： 唐巧燕
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