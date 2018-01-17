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中国美院保洁哥热爱书法 “洗”出一地好字

2018-01-17 14:31 来源：钱江晚报
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“师傅厉害了，行书棒呆！”，“书法溜溜的，666啊！”……1月10日傍晚，一段视频在朋友圈中热传——一位身穿米色工作服，脚套长筒雨靴的保洁员正用冲地的水管在布满灰尘的地面上写下“州”、“梦”、“依”等字，这水管“洗”出来的行书相当流畅。

据说，这是中国美术学院的保洁师傅。很多小伙伴感叹，美院的人文艺范儿好浓，之前有个保安哥一曲钢琴版《梁祝》技惊四座，这会又有冲洗地面都能写出漂亮行书的保洁师傅，真是位深藏不露的“扫地僧”。

保洁师傅热爱书法

突发奇想用水管当笔

这段视频是1月10日中午美院南山校区的学生在下课时无意中拍到的。昨天一早，记者见到了视频中的保洁师傅解中慈。他来自淳安里商乡石湾村，今年55岁，1月5日刚到美院上班。

为什么会想到用水管写字？

解师傅说，这完全是“突发奇想”。当时，他正在清理行政教学楼的二楼露天平台，发现积满灰尘的地面用水枪清洗时会留下发白的痕迹。“水枪的冲击力很大，有点像在石碑上刻字。”解师傅信手就写了几个字，“用水枪写，和在纸上临帖不同，笔锋很难控制，但是字的结构可以出来。”说着，解师傅写下：中国美术学院，追求艺术梦，字写得不够好，抱歉。

解师傅说，他没有接受过正规的书法教育，但自小爱写字。“我老家那边读书写字的氛围很好，年纪大的人有不少都能写。”解师傅的爸爸以前是师范生，后来当了小学教师，字写得漂亮，他自小看老爸写字，耳濡目染。“练的比较多应该是初中以后了，看得多了也就会写一点。都说‘耕读传家’，我大儿子是大学生，读书不错，今年28岁了，毕业了在萧山工作，空了也爱写写。”

每天都会挤出时间练字

街坊邻居都爱找他写对联

每年过年回家，街坊邻居都会找解师傅写对联。“要写上几百幅吧。”他羞涩地笑笑。

他来杭州20多年了，现在和妻子、读初三的小儿子租住在美院附近。每天，他都会挤时间练练字，有时候锅里烧着饭，趁着空当拿几张报纸就写一写。“写字能让心静下来。其实喜欢一件事情，总能挤出时间来做的。”

他说，比较遗憾的是，自己只买过一本字帖，是他喜欢的宋拓本。最喜欢的，还是赵孟頫的字。最近几年，他又迷上了李叔同。

“喜欢他写的‘悲欣交集’，也喜欢他的成就，他的人格魅力。他每一件事情都做得那么好，真的很佩服。”有空时，解师傅会去书店、图书馆看书，之前，有李叔同的展览，他一个人专注地看了三四个小时。

解师傅自小爱读书写字，但是因为种种原因，求学梦一直没有实现。“小时候家里条件比较艰苦，没有机会读书。”美院，是他一直梦想的艺术殿堂。来美院工作，也是他一直向往的。“以前的同事说这里有个工作机会，我就过来了。美院的书法绘画气氛很浓，我想来熏陶一下。”在这里工作，他觉得他追逐的艺术梦又接近了一些。

编辑： 唐巧燕
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