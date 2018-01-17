直播答题带火各种“作弊”工具 真能帮你赢奖金？

2018年初，直播答题走红，伴随着奖金的节节攀升，一些辅助答题的“神器”也随之而生。这些答题“神器”正确率有多高？真能帮你通关并瓜分百万奖金吗？这种行为是否算是“作弊”呢？

2018年初，直播答题走红，伴随着奖金的节节攀升，一些辅助答题的“神器”也随之而生。这些答题“神器”正确率有多高？真能帮你通关并瓜分百万奖金吗？这种行为是否算是“作弊”呢？

直播答题火爆催生各种答题“神器”

1月12日晚11点，西瓜视频“百万英雄”直播答题正在进行。家住北京的田先生同时打开两部手机，一部手机用来参与答题，另一部手机有一款APP在同步答题。

一用户借助人工智能工具辅助直播答题。中新网吴涛 摄

直播答题是最近风靡网络的益智类游戏，由主持人出题，题目出现在手机屏幕上，网友在线回答，每场共12道选择题，在指定时间内全答对者可以瓜分奖金。

目前较受欢迎的答题平台有“百万英雄”、“冲顶大会”、“芝士超人”和“百万赢家”。由于各平台正处于“烧钱”阶段，单场最高奖金额度可高达数百万。

在奖金的诱惑下，许多人像田先生一样开始借助人工智能工具答题。这些工具包括百度推出的“简单搜索”、搜狗搜索的“汪仔答题助手”，还有淘宝网等电商平台在售的辅助软件，等等。