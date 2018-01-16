【职通车】多省发出就业红包，惠及各类人群

加快人才强国建设步伐。加快主体职称系列改革步伐，落实好分类推进人才评价机制改革的指导意见。继续完善职业资格制度，加强职业资格监管。落实提高技术工人待遇政策。做大做强高层次、高技能人才队伍。

制图：沈亦伶

48岁的武钢集团职工胡艳玲，家庭负担较重，生活非常困难。得知自己被分流，她非常失落，感觉生活失去了依靠。“很快，就业部门工作人员就知道了情况，主动对接我。”根据家庭情况、工作技能和就业意愿，胡艳玲免费参加了经营管理知识培训。她申请了20万元创业担保贷款，开起了一家通信器材超市。现在，超市已收回成本，每月盈利6000多元。

余黎，大学毕业后和6个年轻人创立了雷云科技公司，研发网络软件、AR互动设备。由于融资困难、股权处置及成本控制等经验不足，企业研发和管理出现问题，一些合作伙伴离开了。“最困难的时候，相关部门上门了解情况，组织网络开发和企业管理方面的创业导师免费指导我们。”余黎介绍，在就业指导部门推荐下，公司拿到了两家机构250万元的风投资金。从只有几个人、10万元资金，到年产值500万元、带动产业链上下游近300人就业，雷云科技如今成了企业新秀。

作为传统老工业基地，又是大中型企业、科研院所密集的城市，武汉正在转型升级，既要解决就业困难人员就业问题，又要为打造中部崛起战略支点吸引优秀人才。“今年，我们的任务依然艰巨。”武汉市劳动就业管理局局长邹强说。

妥善安置去产能行业的分流职工，为就业创业的大学生提供政策和资金支持，优化农民工劳动环境，健全就业困难人员精准帮扶的工作机制……新的一年，各地相继开出“劳有所得”民生清单。

2018年，创业政策红包大。河北在年底前，每个县市区至少建设1家农村创业创新园区（基地）。河南进一步优化农民工返乡下乡创业环境，扶持外出务工人员返乡下乡创业20万人，力争带动就业200万人，发放创业担保贷款50亿元。云南今年起每年重点培育建设3个省级创业园示范基地，给予不超过500万元的补助资金……

2018年，一技在身奖励多。山东出台政策，不低于70%的成果转化收益要用于奖励科技人员。“湖北工匠”首次开评，每人获省政府表彰重奖50万元。福建促进科技成果转化条例正式施行，允许研究开发机构、高等院校等事业单位转化科技成果所获得的收入全部留归本单位……

2018年，劳有所得有兜底。青海今年起将重点企业稳岗补贴标准上调至70%。四川高校毕业生求职补贴提至每人1200元。辽宁全省执行最新调整后的最低工资标准。上海制定欠薪单位“黑名单”……

在全国层面，记者从人社部获悉：2018年促进“劳有所得”主要有以下重点——

进一步完善就业创业政策，推动政策落地见效。把解决结构性就业矛盾摆在突出位置，全面提升劳动者就业创业能力。把高校毕业生等青年群体就业摆在首位，扎实做好去产能职工分流安置、农村富余劳动力转移就业、农民工返乡创业、就业困难人员帮扶等工作。深入研究加快畅通劳动者社会性流动的政策措施，解决好性别歧视、身份歧视问题。

加快人才强国建设步伐。加快主体职称系列改革步伐，落实好分类推进人才评价机制改革的指导意见。继续完善职业资格制度，加强职业资格监管。落实提高技术工人待遇政策。做大做强高层次、高技能人才队伍。

稳慎推进工资收入分配制度改革。以完善体现不同职业群体特点的工资收入分配政策为核心，加强制度设计。扩大公立医院薪酬制度改革试点，研究建立公务员和企业相当人员工资调查比较制度。

此外，春节临近，工程建设领域又将迎来工程款、工资款的结算高峰，欠薪问题可能多发频发。人社部近日召开视频会，要求各地区各有关部门以工程建设领域和劳动密集型加工制造、餐饮服务等行业为重点，组织力量加大欠薪隐患排查力度，摸清欠薪问题底数。对排查发现的问题，要根据欠薪成因和特点，分类采取有效措施，依法依规限时予以解决。进一步健全欠薪应急处置机制，防范因欠薪问题引发群体性事件。