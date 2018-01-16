租房也能上“名校”吗？广州市有望在全国率先推出“租购同权、学位到房”

广州市教育局负责人回应代表，表示关于“租购同权”，市教育局已研制相关方案，可能将在全国率先推出“租购同权、学位到房”。同时，学生课后托管也有望恢复，广州市10万学生家长的后顾之忧有望得到解决。

“租购同权”近日再次被提上了议事日程！

记者了解到，在1月14日召开的广州市十五届人大三次会议上，适龄儿童入学房屋租购同权及学生课后托管等教育方面的问题，引起了孙湘等几位市人大代表的关注。

广州市教育局负责人回应代表，表示关于“租购同权”，市教育局已研制相关方案，可能将在全国率先推出“租购同权、学位到房”。同时，学生课后托管也有望恢复，广州市10万学生家长的后顾之忧有望得到解决。该负责人这样总结：

学位“到房”，而不是“到人”

学位对于租的房子而言，是真正给租赁的人用来读书的，而不是用来炒房的，学位到房，不是到人。

人户一致

在入学前期会由相关部门对租赁合同进行前置审查。也就是说，用了房子学位必须要在该房子居住，人户一致。如果不在这里居住了，到其他地方去上学，那么学籍也要迁出去，一个人占据两个学籍是不可能的。

各区细则不同

义务教育的责任主体在各个区教育局，各区教育局会根据市教育局的统筹原则，结合自己的实际，制定相应的实施细则。