“儿童宛如野生植物……他的成长是有机的、自然的。”给生活和成长留出空间，带着孩子从网络世界里探出头来透透气，你会发现，“蚂蚁搬家”里蕴含着多么丰富的故事，“蜻蜓低飞”划出了多么美丽的弧度。

原标题：别让孩子们的“视界”被屏幕锁定

“超半数儿童5岁前就开始上网！”近日，美国一则“0—8岁儿童媒体使用情况”报告出炉，再度引发人们对低龄儿童触网话题的关注。另据一份国内儿童网络素养状况报告显示，超23%的学龄前儿童(3—6岁)日均使用网络时长在30分钟以上，而日均上网时长超过30分钟的5岁儿童已达31.9%。

数据不如现实来得生动。倘若留心身边便会发现，儿童接触互联网的程度远远超出我们的想象。两三岁的娃娃，怀里抱着手机，语音聊天玩得倍儿溜；四五岁的孩子，指尖熟练解锁屏幕，各种程序得心应手；更别提已经上学的小学生，玩游戏、看视频、录直播分分钟搞定。而这“小小屏幕”更俨然成了一些家长的“终极武器”——孩子吵吵闹闹，扔个手机，立马安静；孩子要这要那，扔个iPad，大人瞬间“解放”。有人戏称，这代孩子是“被电子保姆带大的”。出生于网络蓬勃兴起的时代，互联网已经融入了孩子们的成长轨迹。

如今的孩子，是当之无愧的“网络原住民”，网络的“双刃剑效应”同样显现在他们身上。透过屏幕，孩子们可以看到南极的企鹅、北极的极光，却少了到家门口细嗅花香、追逐清风的时间；他们可以交到大洋彼岸的朋友、欣赏丰富多样的动漫，却少了漫山遍野撒欢儿的回忆……当孩子们的世界被大量互联网信息塞满，他们的“视界”也就注定被锁定。小小年纪频繁触网，是否会出现“脑子灵活却思考退化”“指尖灵活却手工下降”，是否会对儿童智识发育有影响，学界莫衷一是，但可以肯定的是，当小脑袋长时间钻进屏幕，他们的视力和颈椎发育必然面临不可承受之重。而网上信息泥沙俱下，尚未成年的孩子又缺乏甄别和自控能力，沉浸其中风险重重。

当孩子成长遭遇“互联网+”的变量，我们该如何应对？答案只能向社会求解。这些年，人们享受了信息技术带来的极大便利，却对机器和工具产生了前所未有的依赖——人造物表现得越来越像生命体，生命体变得越来越工程化，“低头族”幼儿化正是典型的缩影。在匆忙追逐信息技术的过程中，我们似乎还没有找到现实生活与网络世界交往的安全边界。互联网是否过度地“入侵”了我们的生活，包括孩子的成长？这恐怕是衡量“人在使用工具”还是“工具在奴役人”的关键要素。让工具和我们的生活、情感、思考保持恰当距离，孩子的成长才能真正搭上信息时代的快车，看到更广阔的世界，而不是相反。

“儿童宛如野生植物……他的成长是有机的、自然的。”给生活和成长留出空间，带着孩子从网络世界里探出头来透透气，你会发现，“蚂蚁搬家”里蕴含着多么丰富的故事，“蜻蜓低飞”划出了多么美丽的弧度。这样生机盎然的生活，在“1024kb”的世界里永远无法找到。