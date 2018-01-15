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广东女博士5天被骗85万：自称泡实验室10年，不看朋友圈

2018-01-15 15:22 来源：广州日报
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　　现在骗子这行不好做啊

　　到了年末都在“冲业绩”

　　这不，又发生了一起令网友热议的诈骗案

　　受害者是一名广州高校女博士

　　这究竟是怎么一回事？

　　女博士被骗85万，称10年未看朋友圈

　　1月6日下午5时，在广州某大学做实验的女博士饶源（化名）接到一个来自广州的陌生电话。对方自称是经侦民警，告诉饶源，她去年12月29日在北京开了一张银行卡，涉嫌128万元的非法洗钱行为。“她帮我转接北京市公安局说明情况。”饶源说。

　　电话在没有断线的情况下，转接到一名男性，这名男性自称是北京市公安局的工作人员，他告诉饶源：“如果不是你，说明你的个人信息已泄漏，你要找回所有的 银行卡和密码。”

　　他还提醒饶源不要挂电话，如果断了也不要回拨，系统会自动回拨。“每当断线后，10秒之内就打过来了。”饶源说。

　　这名男性不断强调事态紧急，要求饶源找回全部银行卡，去宾馆开房，并保证身边没有人。“他问我身边有无传真机，要传两份文件给我看。”

　　饶源回家找了所有银行卡，去宾馆开了房，但身边并没有传真机。随后这名男性告诉她，在电脑上输入一个IP地址，页面弹出的是所谓的“国家案件资料库”。“他告诉我案号，让我自己去查。还说这是一级保密案件，不要对别人说，泄密的话要追查。”饶源说。

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编辑： 唐巧燕
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