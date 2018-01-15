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干货！期末怎样备考最有效？怎样答题得高分？老师家长，把这些技巧告诉孩子！

2018-01-15 07:45 来源：中国教育报
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　　期末来了！很多学校都进入了最后的复习冲刺阶段，家长们也鼓足了干劲，帮助孩子一起备考。

　　不过，有些家长也开始着急：眼瞅着就要考试了，孩子之前不复习，现在做测试老出错，愁死我了，也不知道怎么帮孩子更好地复习……

　　其实，家长们要弄清一点，复习的时间长短不是取得成绩好坏的关键，孩子的成绩很大程度上是由平时的积累决定的。但是如果能利用好冲刺阶段的最后几天，掌握一些答题技巧，临阵磨枪也能收获意外的惊喜。

　　冲刺阶段如何复习最有效？怎样答题才能得高分？考试期间遇到意外状况怎么办？中教君为大家整理了一些方法与建议，希望能对备考的孩子和家长有所帮助。

　　考前准备篇

　　临近期末，这样准备考试最有效！

　　马上就要期末考试了，孩子们的学习越来越紧张。家长们也着急得不行，但是复习并不仅仅是靠题海战术，只要掌握有效的复习方法，也可以让孩子在备考时取得事半功倍的成效。

　　注意劳逸结合

　　一般临近考试的前两个星期，家长都会狠抓孩子复习。孩子白天在学校上课，一天下来，大脑已经感到饱和；回到家，又得做一堆作业，复习一大堆资料，这样容易使孩子的效率大打折扣。

　　俗话说，“磨刀不误砍柴工”，当孩子学习状态不佳的时候，千万不要勉强。与其低效的学习，不如劳逸结合，让孩子在放学后适当的放松，舒缓心情，再投入到复习中。比如陪孩子聊聊天、跟孩子一起看电视或者来一场户外运动等。

　　保证充足的睡眠

　　劳逸结合保障孩子的学习效率，充足的睡眠旨在保障孩子的学习精力。很多孩子喜欢在考前熬夜复习，有时候甚至熬到后半夜，似乎只有做到废寝忘食，才能对得起自己的期末考试。但其实这样做对考试百害而无一利。

　　孩子睡得不够，大脑得不到充分的休息，记忆力肯定要大打折扣。课堂上老师讲的一些复习重点记不住，课后的旧知识更是忘了一半，这样的精神状态又怎么迎接期末考试呢？

　　不管学习压力有多大，一定要保证孩子有充足的睡眠。如果想让孩子复习更充分，家长不妨从如何提高孩子效率入手。比如：家长可以咨询一下老师意见，看孩子在一定时间内最多可以复习多少内容，然后按这个标准，规定孩子在特定时间内完成一定量的内容。只有效率提高了，孩子才能休息好，复习好。

　　相互检查

　　一个人的力量大不过一群人的力量。很多孩子会选择考前自主复习，把自己“隔离”起来，不与同学沟通，其实这样是不对的。

　　学生在复习过程中，遇到问题向同学请教或一起讨论是一种非常高效的复习方式，家长和老师应该鼓励孩子之间互相帮助，因为这样可以及时发现并解决复习过程中出现的问题。也可以通过对问题的讲解，加深孩子对知识点的印象。

　　同学之间互相出题，看对方能不能正确作答，通过这种方式能够快速发现彼此知识点的漏洞，同时也能激发同学的奋斗意志。

　　调整考试心态

　　有些孩子平时表现很好，一到考试就发挥失常，原因在于他们太过紧张了。孩子紧张的情绪源自两点：一是把考试看得太重要了，没有正确对待考试；二是家长给予的压力。

　　家长和老师要告诉孩子考试的目的和意义是什么，不要让孩子一提到考试就畏惧，同时可以告诉孩子一些考前放松的小技巧，比如闭上眼睛做深呼吸，或者在心里默念“我能行”，给自己积极的心理暗示。

　　每逢考试来临，有家长会说：“加油，这次考试争取进前几名！”甚至有家长说：“你如果考不好，年都别想过好！”结果导致孩子压力山大，唯恐自己达不到父母的期望。

　　当孩子在这种状态下复习，不仅复习效率大打折扣，而且考试的时候会更加紧张。所以，家长也要调整心态，不要给孩子这么大的压力。 

编辑： 唐巧燕
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