“人车矛盾”凸显 大学校园交通安全困局待解

“现在走在校园里都有些提心吊胆”，在学校待了8年时间的博士生张平(化名)说，平时在校外大家还都挺注意交通安全，一进入校园好像警惕性就松懈了，总觉得校园相对封闭安全。

在武汉文华学院的一栋女寝楼下出现一块“手表”状的斑马线，原来这是该校一学生社团针对部分车流量大的路段进行的创意手绘。视觉中国供图(资料图片)

“嘭”的一声巨响，一辆正在拐弯的小汽车和前面的送外卖电动车撞在一起，送外卖的小伙子摔在地上，头部不断渗出鲜血。

这是近日中国青年报·中青在线记者在武汉一所以风景秀美著称的高校内一个小路口亲眼目睹的惨烈一幕。

“现在走在校园里都有些提心吊胆”，在学校待了8年时间的博士生张平(化名)说，平时在校外大家还都挺注意交通安全，一进入校园好像警惕性就松懈了，总觉得校园相对封闭安全。但这些年学校里出入的车辆越来越多，电动车更是左冲右突，行车速度快还不避让行人，悲剧时有发生。

在张平看来，大学校园道路不仅承载着方便校内交通和沟通校园各功能区的使命，也是校内师生交流、生活的拓展空间。

连日来，中国青年报·中青在线记者走访华中地区多所大学发现，校园内不断增加的车流量，造成人车冲突的局面，给校园交通管理带来了不小的挑战。

车祸频发

去年6月，华中某理工类大学大二学生杨子(化名)亲身遭遇的一幕，让她至今都觉得有些后怕。

当天晚上天空下着雨，学校的主干道上挤满了行人和车辆，她骑着电动车回宿舍。途中，另一辆电动车迎面疾驶过来，对面骑车的男生单手打着伞，视线模糊，两车避让不及撞在了一起。所幸“人没有大碍”。

而像这样的“惊魂一刻”，她上大学后不是第一次经历。

她住在学校西校区学生公寓，而上课都在东校区。每次上下课，她都要横跨几乎整个校区。近两公里的路程，两年下来，她目睹了不少“小事故”，受伤的都有好几起。

在其他高校，有关校园交通事故的新闻也屡见不鲜。

在武汉某综合类大学校内，一名女生被一辆小轿车撞倒，当场失去意识，被路过的行人送往中南医院重症监护室抢救，而事后小轿车竟悄然逃离了现场。类似的遭遇每年均有发生，并已见诸当地媒体。

2010年，河北大学校园内造成一死一伤的“李刚门”事件发生后，引发了人们对大学校园交通安全问题的极大关注。当时，国内许多高校引以为戒，纷纷出台相应的举措，加强对校园交通安全的管理工作。

时至今日，校园交通事故的发生频率是否降低了呢？记者在高校云集的武汉调查发现，答案或许不容乐观。

据武汉一所著名高校保卫处的公开资料显示，近几年里，曾有过一个季度保卫部门接警并处理的校内交通事故达到23起。其中，机动车与机动车发生的交通事故11起，机动车与行人(电动车)发生的交通事故共6起。

与外卖车辆相关的交通事故也已成为令高校保卫部门头痛的一大难题。

中南民族大学保卫处一位负责人介绍，即使高校禁止外来标识明显的电动车进入，但是混在学生正常使用车辆中就难以区分。他们曾在一个星期内处理4起因外卖车辆出入校园引发的交通事故。而学生因此受伤的案例在学校也时有发生。

武汉科技大学保卫处处长许立桥介绍，尽管学校在远离市中心的大学城里，但也同样面临校园内车流量不断增加，人车冲突的问题。门禁系统显示，每天进出学校的车流量达到2300多辆。此外，学校4个大门每天中午进入校内的送外卖电动车就有200多辆。尽管学校每条道路上都有巡逻的保安，但也无法避免一些惨剧的发生。

前不久，该校一位老师开车正常行驶，一辆送外卖的电动车骑手边看手机边骑车，没注意前方，结果在道路中间就直接撞了上来。事后，电动车主反而赖私家车违规，迫于无奈，这位老师只得拨打“122”，找来交警处理。