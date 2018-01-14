推进地方本科高校内涵式发展

“习近平总书记在十九大报告中指出，建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程。新时代高等教育的主要任务是实现内涵式发展。全面提升人才培养质量，为国家培养一流人才，则是新时代我国高等教育内涵式发展的核心标准。”常熟理工学院党委书记朱士中在提及高等教育内涵式发展时说。目前，为了适应经济社会发展对不同类型人才的需求，高等教育的分类发展已是普遍共识，普通本科高校亦由“一列纵队”变为“二列纵队”，即以培养研究型人才为主的研究型大学和以培养应用型人才为主的地方本科高校。在国家大力推进“双一流”建设的情况下，地方本科高校该采取怎样的举措大力推进内涵式发展、提高人才培养质量？常熟理工学院一直在做有益地探索。

常熟是国家历史文化名城，连续十多年位列全国县域经济百强县第四位。常熟理工学院坚持地方性、应用型、开放式的办学定位，提出了“注重学理、亲近业界”的办学理念，紧密结合区域经济社会发展对人才的需求，大力推动内涵建设，不断提高人才培养质量。

朱士中认为，应用型本科人才培养要突破传统的研究型人才培养模式。为此，学院提出了“反向设计，正向实施”的应用型人才培养模式改革的思路，首先根据行业、产业需求明确人才培养目标和毕业要求，再据此确定学生应具备的知识结构和能力结构，再反推需要设置哪些课程、进行哪些实践环节，最后以此制定教学方案。

专业建设是应用型人才培养的重要载体，也是提升人才培养质量的重要抓手。常熟理工学院在专业设置方面不追求“大而全”，而是紧紧围绕地方产业发展加强专业建设。比如，根据长三角特别是苏南地区新能源、装备制造、服务外包等产业的迅猛发展，学校与企业合作，相继创办了阿特斯光伏科技学院、康力电梯学院、国际服务工程学院等；根据常熟服装产业、汽车产业、金融产业的发展需求，创办了服装学院、汽车学院、金融学院等，为地方产业发展提供重要的人才和技术支撑。

朱士中谈及应用型人才培养时说，应用型人才培养必须实现从“重知识传授”向“重能力培养”转变，从“资源输入导向”向“能力产出导向”转变。要以课程建设为抓手，探索教学改革，从应用型人才的知识、能力、素质结构出发，构建应用型课程体系，提倡案例教学、研讨式教学、项目教学。增加实践教学环节，重视实验课程开发，提高综合性、创新性、工程性实验比例。把最新的知识和技术融入教材，把行业、企业的最新技术成果作为案例编入教材。

打破传统教学模式，这对教师的能力、素质提出了更高要求。常熟理工学院在实施“双百工程”（百名教师进企业、百名工程师进校园）的基础上，又积极推进教师“企业研修工程”，明确要求教师必须到相关企业研修半年以上，了解产业、行业发展趋势。此外，常理工还从行业和企业生产一线外聘400多位技术专家，打造“双结构型”师资队伍，参与专业建设和课程教学改革。

“应用型人才培养不是一句口号，应体现在人才培养的每个环节，比如毕业论文和毕业设计。”朱士中说，在学校实施“三年内涵建设年”过程中，一改过去“偏学术”的现象，在推进“真题真做”的基础上，在全校实施毕业设计的“双导师制”：学生做毕业设计，既要有学校导师，也要有企业导师，学生可以在企业完成毕业设计。目前，采用“1+N”双导师制模式的学生达到80%左右。

在这样的改革中，常熟理工学院培养的应用型人才很接“地气”，人才培养质量不断提升，毕业生也赢得了用人单位的欢迎与好评。每年五千多名毕业生，在苏南地区就业的就占70%左右。全校毕业生就业率连续多年保持在97%以上，就业质量也显著提高。

朱士中认为，应用型本科人才培养质量的提升是一个不断提升的动态变化的过程。学校只有在十九大精神的引领下，不断紧跟经济发展需求以及人才成长规律，才能持续推进应用型本科人才培养的深入发展，夯实地方产业发展的人才根基，为实现两个“一百年”的奋斗目标贡献力量。