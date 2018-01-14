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如何筑牢校园性骚扰的防线

2018-01-14 06:10 来源：光明日报
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　　网上出现举报的微博11天之后，一桩12年前的校园性骚扰事件有了初步调查结果。在录音比对、走访核实后，北京航空航天大学12日发布处理通报，教授陈小武被撤销了一切职务并取消了教师资格。通报发出后，实名举报的受害者罗女士在微博转发通报全文，对母校的勇气和坦诚表示认可。

　　当高校这座象牙塔蒙尘，在人们纷纷谴责“害群之马”的同时，我们还应该做些什么，才能进一步筑牢校园安全防线，让师生有更公平更安全的学习生活环境，成为社会关注的问题。

　　坦诚面对师德失范，敢于壮士断腕

　　2018年的第一天，在美国硅谷工作的华裔女学者罗女士发表微博，标题为《我要实名举报北航教授、长江学者陈小武性骚扰女学生》，她和其他一些受害女生一起搜集了录音、第三方借贷、证词等多方面证据，同时向北航校方进行举报。11天之后，这件困扰罗女士“12年的心事”有了结果。

　　罗女士表示，北航纪委同志曾和她确认，“已着手起草相关文件，争取早日出台”。母校直面问题的态度她很满意，留言说“我以北航为荣”。

　　在北航的处理通报发出后，不少网友也留言表示认可这样的处理结果。中国教育科学院研究员储朝晖认为，这也表达出高校对处理此类事件“壮士断腕”的勇气，尤其是在高校迈入“双一流”建设的关键时刻，“不护短，不找理由，不偏不倚、坦诚应对的态度都让网友对其刮目相看。”

　　对这样的结果，有网友表示，坦诚的态度给大家以很大的信心，因为在以往，不少这类事件最后会变得悄无声息。

　　对此，储朝晖说：“实际上，一旦走进学校，学生、教师、学校三方在一定程度上就形成了利益共同体。发生性骚扰或性侵事件后，相关人员又会形成另一个利益共同体。学生担心说出去会影响学业和前途、在同学交往中将压力重重；教师担心影响自己的饭碗；学校担心影响声誉；教师的上级担心有连带责任。因此，除非伤害很大，不少学生都会选择沉默，一些学校选择不了了之。哪怕离开校园后，也会选择息事宁人。北航性骚扰事件的爆料人罗女士身在国外，虽然说在相当程度上脱离了周边的环境，但她最后能站出来也需要勇气。”

　　中国人民大学教育学院教授程方平告诉记者，自己也曾听闻过校园内发生的此类事件，有学生曾告诉他，这是“潜规则”。“个别教师不珍视自己为人师表的形象，用手中的权力谋私。比如他把考题出得非常难，并提前告诉一些他的目标学生，如果想要通过就单独补习。或者用实习、发论文、保送等利益诱惑目标学生，迫使学生就范。”

　　从细处着眼，防患未然

　　尽管高校出现这样违背师德的事件是个别现象，但储朝晖认为，它的负面影响和对受害者的伤害是极大的。“因为在大家心中，对学校都有一定期许，对教师的形象也有普遍美好的认知，这个时候发生这类事件，心理创伤可见一斑。”

　　程方平认为，学生实际上是弱势一方，面对求学的压力、前途的未知，在受到伤害后，承担的压力非常大。而一些学校对教师的评价往往是围绕教学、科研方面展开的，忽视了对教师道德上的要求。“不管这些丧失师德的教师在教学科研上取得了多大成就，获得过什么荣誉，这些光环都不能掩盖他们败坏的私德。”程方平说，这正是问题所在。

　　“尽管在高校中有学生对教师的打分，但往往偏重教学能力。其实，教书和育人应该并重，在育人方面，应该给予更多的考量。”程方平说。

　　程方平认为，在学生受到侵害前后，会有很多蛛丝马迹暴露出来，学生在重压之下，也许无力开口。这时学校应该从细处着眼，防患于未然。“比如有的学生平时成绩一般，忽然拿到高分或有了保送名额等，或者教师在考试中忽然增加难度，挂科学生大大增加，这些细节都不应该轻易放过，也许其中就包含隐情。”

　　从制度入手，消灭校园性骚扰

　　如何筑牢校园安全防线，杜绝校园性骚扰事件发生？

　　上海政法大学教授姚建龙告诉记者，在司法实践中，近年来对性骚扰事件零容忍态势明显，“尤其是针对未成年人的侵害事件”。

　　法律层面的“从严”是一方面，储朝晖认为，遏制学校发生性骚扰“取证难、受害者顾虑重重”的现象，还应从制度入手。

　　“在世界上很多国家，师生恋、性骚扰都是高度敏感的，可以说这是一条高压线。无论是公立大学还是私立大学，一旦发生超越师生关系的事件，教师马上就会被解聘。哪怕是单身教师和单身学生之间，发生师生恋后，学校也会考虑到后续可能引发的一系列问题，对教师采取解聘措施。而且不少国家和地区有教授委员会和教师协会等第三方机构，出现这类现象，学生可以向第三方机构提出举报，第三方机构也会对学校进行监督。”储朝晖说，目前，我们应该从制度入手，“比如制定针对师生关系的高压线，目前学校党组织和工会组织应肩负起相关责任”。

　　储朝晖认为，学校在针对这类事件的处理方面，也要态度鲜明，敢于出手。“一些学校耽于对教师的同情，不到最后一步不解聘，还留有余地，直到走司法程序。如果在学校层面就先严起来，会给学生以信心。”

　　程方平认为，围绕教师育人效果评价，可以给学生以更多“评分机会”，学校的心理健康中心等机构也要进一步完善起来，让学生的压力“有一个出口”。

　　《光明日报》（2018年01月13日03版）

编辑： 翁子盈
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