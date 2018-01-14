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武大“奇葩”考试：要求学生“自己出题考自己”

2018-01-14 06:42 楚天都市报
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　　写得满满的一张纸不是试卷，只是出卷说明。真正的考卷是另外一张白纸。 楚天都市报 图

　　据楚天都市报1月12日消息，今日下午，武汉大学2017级人文科学实验班的学生们迎来《中国古代文学》课的期末考试，在看到下发的“试卷”的那一刻，学生们却发生了骚动——敢情这写得满满的一张纸不是试卷，只是出卷说明，另一张白纸才是真正的试卷，至于题目么，请现场自己出。

　　既然是自己考自己，那出最简单的题行不行？“不行！”授课老师鲁小俊说，出题不能过于简单，判卷时会酌情考虑难度系数。“比如，问司马迁是什么朝代的、写了什么书，这种不可以；问司马迁是哪人，那可以。”他说，考试时长2小时，试卷必须包含10道填空题、4道名词解释题、4道简答题、1道论述题，出题范围是先秦两汉魏晋南北朝，为了保证难度，他在每个题型下都出了道示例题。

　　记者在示例卷上看到，得分并不容易。一道10分的简答题，如果问“先秦两汉时期《诗经》是怎样传授的？”，答案将是洋洋洒洒的四大条：春秋后期，孔子编订《诗经》并在私学中倡行《诗》教；战国时代，《诗经》只多被儒家尊奉称引；秦代《诗经》未逃秦火但因各种原因较完整保存下来；汉代至汉武帝时被奉为经典，著名的有四家，详解四家传承史……

　　“用这种方式考试，既给了学生自由度，又考验了学生的基本功。如果学得不扎实，可能题目都很难按照我给的难度出出来。”鲁小俊说，他特别欢迎学生就某个问题提出自己的思考，对出题艰深和有独立思考的学生，分数都会酌情多给。“我们提倡改革考试方式，我想，这样有趣又有用的考试，学生们一定会牢牢记住。”武汉大学文学院党委副书记王怀民说。

　　有趣的是，自己给自己出试卷，不仅大学老师喜欢，小学老师也点赞。湖北省特级教师、光谷十五小数学老师张先梅告诉记者，她的一个复习绝招就是，学生之间互出试卷考对方，同时还需准备参考答案。“为了考倒同学，孩子们会出自己觉得最难的题，这对他恰恰就是难点，在准备答案的过程中，他‘不得不’去把它搞懂，这样的复习会很高效。”

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