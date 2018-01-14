补好短板，十余省发布2018“学有所教”民生清单

从中国人民银行获悉：2017年人民币房地产贷款增速回落，其中，个人住房贷款余额增速回落较快。

甘肃力争因学致贫家庭占全省建档立卡贫困家庭比例由2015年的13%降至5%以下，新疆全区将基本实现15年免费教育目标，四川启动贫困地区高等职业教育专项计划、招收贫困地区学生1200名，海南确保琼海等市县4所特殊教育学校春季学期投入使用…… “去年11月，8名辍学学生的法定监护人，经过宣传教育、责令改正、行政处罚，还是不履行法定责任，我们怒江州兰坪县就提起了诉讼。”云南省教育厅有关负责人介绍，控辍保学工作不力的18个县市区政府分管领导和教育局长也被约谈，引起了广泛关注。

山西省近年来处于经济低位运行、爬坡过坎的艰难时期，教育优先发展能实现吗？“我们提出‘二流财政办一流教育’，咬紧牙关、自加压力、主动作为。”面对同行关切，山西省教育厅一名负责人表示，城乡一体均衡发展是始终坚持的方向。

“让每个孩子享受公平而有质量的教育”“虽然取得了一些成绩，但与先进地区仍有差距”……近日，在山东青岛，全国各地教育部门有关负责人齐聚现场推进会，共同探讨今后尤其是2018年如何统筹县域内城乡义务教育一体化改革。现场听到最多的，是各省基础教育工作者对于努力实现“学有所教”的总结与反思。

“我参加的督导团去了东中西部6个省份，有不少工作亮点，但也发现了不尽如人意之处。《关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》颁布1年多了，个别地方还没有出台实施意见和任务分工方案。”教育部基础教育司副司长俞伟跃说。去年6—7月，义务教育一体化发展列入国务院第四次大督查重要内容。国家教改领导小组办公室组织开展了落实《若干意见》的专项督查。

“要搭建经验交流和解疑答惑的平台。”教育部基础教育司司长吕玉刚认为，对督查中发现的优秀典型经验，应总结好推广好，为其他地方提供借鉴经验。一系列更为深入的调研摸底行动开始了。去年10—11月间，教育部连续召开多场基教处长座谈会。湖南、江苏、河北等地以地方立法形式，出台中小学校布局规划和用地保护条例……改革难点、因地制宜、体制机制障碍等成为各省基教处处长探讨推进城乡义务教育一体化工作的高频词。

2018年城乡义务教育一体化改革有了时间表路线图——

一方面，组织开展落实《若干意见》专项督查，缓解“乡村弱、城镇挤”问题。实施消除大班额专项督查，确保到2018年底基本消除义务教育阶段66人以上超大班额。全面实施乡村小规模学校、乡镇寄宿制学校建设底部攻坚战，力争2019年秋季开学前，两类学校办学条件达到省定标准，建设一所、达标一所、用好一所。

另一方面，强化控辍保学，建立学籍系统与国家人口库比对机制，推动辍学高发区县“一县一策”制定控辍保学工作方案。此外，推动深化义务教育教学改革，切实提升教育质量也是工作重点。

在还未出台《若干意见》具体实施措施的省份中，一位教育部门负责人说：“与全国其他同行交流后，触动很大。目前，我们的实施意见已报省政府审议，会尽快拿出来！”

论策·网友建言

别让上学路远耽搁孩子

网友南柯一梦26856：撤校并校后，有的一个村有两所学校，有的村没有学校，建议适当给偏远地方的学生配置校车，别让孩子因为上学路途遥远耽搁了。

网友一棵松696：目前，中学生教辅用书品种繁多，习题册上一套练习得花大约半小时做完，学生每天至少要完成六七门学科的作业，不少学生睡眠时间不足。希望教育部门认真督导各中小学校落实减负工作，尽快建立严格监管、惩处办法。

网友背影猪猪：我长期观察学校的初中生，发现好多班级学生眼睛近视率达到85%。建议适当减轻学生负担，学校体育课和眼保健操不要流于形式，把健康教育纳入学校教育考核。

网友哨兵1949：一些教育网站一两年没有内容更新，希望能有所改善，建立更便捷的知识传播体系、提升教学资源的利用效率、降低教育成本。