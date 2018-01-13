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局市部三方共建中国民航大学

2018-01-13 08:57 来源：人民网
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　　中国民用航空局、天津市人民政府、教育部日前签署《关于共建中国民航大学的意见》，中国民航大学正式成为局市部三方共建高校。

　　根据共建意见，民航局发挥主导作用，重点支持中国民航大学特色一流建设和发展，将学校建设民航特色一流大学和一流学科纳入民航局工作计划，积极对接国家“双一流”建设，充分发挥学校的引领和示范作用。支持学校在适航审定、全球追踪、机务保障、大数据分析、空域规划、智慧机场、节能减排等方面建设相关科研教学平台与机构，加大对学校国家级科技孵化器和国家级众创空间的扶持力度，助推天津市航空航天支柱产业发展。

　　天津市政府积极创造条件，支持中国民航大学建设和发展。将学校纳入天津市高等教育发展的总体布局，将学校建设民航特色一流大学和一流学科纳入天津市“双一流”建设总体方案，加大对学校高层次人才队伍建设的政策支持力度。

　　教育部对中国民航大学一流建设、特色发展等方面给予指导和支持。在学科建设、人才队伍建设、协同创新、国际交流合作等方面加大支持力度，支持学校依托国家重大战略所形成的研究领域及其支撑平台，以及在落实“一带一路”、促进人文交流、推动国产飞机和运行标准“走出去”等方面的国际合作，建设全国民航特色师资培养基地。

　　共建意见要求，中国民航大学发挥自身优势，提升办学水平和服务能力。学校要坚持应用型人才培养道路，坚持应用科学和应用技术研究，创新应用型人才培养理论和培养模式，丰富高等教育理论体系。要紧密结合国家、民航和区域发展需求，积极参与京津冀交通协同发展，支持“一带一路”中交通运输标准输出，大力支持国家战略推进和地方经济发展。

　　本次局市部三方共建中国民航大学是深化高等教育领域综合改革、创新高等教育管理体制、促进京津冀地区高等教育资源共享与协调发展的有益探索。三方共建中国民航大学，将进一步提高民航人才培养质量和科技创新能力，完善现代民航教育体系，为国家民航事业科学发展提供有力的人才和科技支撑。同时，对于加快推进中国民航大学综合改革、切实提高学校人才培养质量和学科建设水平、有效破解学校办学资源瓶颈、全面提升学校办学水平、加快学校世界一流民航院校建设步伐具有里程碑式的重要战略意义。

编辑： 翁子盈
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