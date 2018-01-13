处理校园性骚扰，北航不是终点

在处理高校教师性骚扰问题上，北航这一次的处理是果断的、坚决的。

近日，北京航空航天大学通过官方微博通报了陈小武性骚扰事件的处理结果：已查明，陈小武存在对学生的性骚扰行为，经研究决定，撤销其研究生院常务副院长职务，取消其研究生导师资格，撤销其教师职务，取消其教师资格。

在处理高校教师性骚扰问题上，北航这一次的处理是果断的、坚决的。此时距离受害者之一罗女士实名举报陈小武性骚扰仅仅过去了11天。在罗女士实名举报的当天，1月1日，北航就第一时间表态，对此类事件零容忍，“成立了工作组，迅速开展调查核实，并已暂停陈小武的工作”。

当有受害人担心遭到报复而退缩时，北航又明确表态将保护举报人的隐私不会被泄露，并保证举报人、证人将来需要学校提供学历学位证明时没有阻力。

目前北航的处理决定，得到社会公众的认可。在需要保护学生、铲除罪恶时，雷厉风行，处理果断，才是一所大学面对此类事件应有的态度，才能体现出公平正义的大学精神。

此前一些在社交媒体爆出的此类事件，相关学校没有及时帮助受害学生，还劝告学生举报没有意义，不要影响学校声誉。直到引起媒体关注之后，学校才启动调查，导致受害者寻求正义、保护潜在受害者的努力付诸东流。

一些学校处理类似事件态度暧昧，一方面是因为学校担心此类事件会影响学校声誉，试图大事化小、小事化了。可是，纸包不住火，事件既已发生，唯一正确的态度就是直面现实，调查清楚。否则，只考虑到学校声誉，置众多在校就读学子的安全于不顾，就等于是保护了性骚扰者。

另一方面，则是因为利益相关。校园性骚扰的加害方，往往是掌握着大量学术资源、拥有诸多重量级头衔的“学术权威”，不但一般学生不敢得罪，就连校方也要倚靠他们去争取资源、参评奖项。所以，在受害学生和影响重大的“学术权威”之间，一些学校的是非观就不知不觉地模糊了。

要知道，在目前的社会环境下，遭遇性骚扰的受害者要说出真相，仍然需要很大的勇气。因为受害者非常担心此类事件成为她们的污点，让她们在很长一段时间都处于自卑、抑郁的心理状态，很难走出阴影。而在校园这样相对封闭的环境里，加害方往往掌握着足以影响受害者人生发展的权力，例如学分、推免资格等，导致受害者不敢轻易声张，打落牙齿往肚子里咽。

在这样的背景下，北航没有为陈小武“长江学者”的身份所惧，以霹雳手段处理了性骚扰者，显示的是爱护学生的决心。希望更多的学校行动起来，筑牢校园防性骚扰的制度堤坝，别再辜负受害者的期待。