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女学生被男友"套路贷"背债500万两套房被查封

2018-01-13 06:13 来源：中国网
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　　2017年12月15日，上海市闵行区人民检察院起诉的一起24人团伙“套路贷”案件在闵行区法院宣判，24名被告人分别因犯抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被判处十三年至一年九个月不等的有期徒刑，并处十万元至一万元不等的罚金。其中5名主犯被判处十年以上有期徒刑。

　　案件虽已宣判，但本案中被骗女大学生小蓉的遭遇，却值得所有人警惕。她是如何踏进“套路贷”陷阱的？记者走访并整理了全过程。

　　2016年3月，小蓉在一次同学聚会中与高大英俊的单某相识。在聊天时，小蓉无意中透露，自己的父母已经以她的名义购买了两套房产。聚会之后，单某对小蓉展开了热烈的追求，年轻的小蓉很快陷入爱河。

　　不久，单某告诉小蓉，自己的好兄弟出了交通事故，急需10万元赔偿对方。看着心上人愁眉不展，小蓉心里也焦急万分，但自己只是一个大学生，不知能帮上什么忙。见时机成熟，单某提出：“我认识社会上的大哥，请你去借点钱，救救急。”同时还一再承诺自己会还这10万元，“今生今世都不会忘了你的恩情”。

　　小蓉答应了单某的请求。随后单某带小蓉联系了贷款中介韩某，韩某核实了小蓉的身份、资产情况后，又指导她如何应答贷款公司的提问，随即联系了贷款公司。

　　2016年4月19日，小蓉在几名中介的带领下，来到了聚鑫公司，双方谈妥以25%的利息，借款10万元，期限一个月。可到了签署合同时，小蓉却发现借款合同上写着借款25万元。聚鑫公司的人和中介称，写翻倍借条是“行业规定”，对企图赖账的人起震慑作用。如果小蓉到时按期还钱，就只需按照实际约定的12.5万元还款就可以了。

　　七八个人围着小蓉你一言我一语，单某又在边上催促小蓉赶紧签字，涉世未深的小蓉就这样被催促着稀里糊涂地签了字。第二天，小蓉被带到银行，聚鑫公司的人将25万元现金打入小蓉的账户后，又要求小蓉当场取现，并把小蓉取现的经过录制为视频。随后，聚鑫公司的人向小蓉要回了15万元，留给小蓉10万元现金后离开。接着，在场的中介张某、韩某，以及小蓉的男友单某等人，又以中介费、服务费等各种名义从小蓉那里拿走了9万多元。

　　半个月后，韩某等中介人员与聚鑫公司又故技重施，再次诱骗小蓉签下人民币25万元的虚假借条，上面的情形再次上演。

　　就这样，小蓉前后签订了总额50万元的借款合同，实际拿到手的却只有一万余元。更令她措手不及的是，在签完这两笔合同之后，生死相许的恋人单某突然人间蒸发。爱情说没就没了，可这欠的债哪是说还就能还上呢？

　　眼看着一个月期限就要到了，小蓉简直惊慌失措。就在这时，又一个贷款中介找上了小蓉，说能帮她代还款项。5月14日六神无主的小蓉被带到了博得公司。博得公司人员在实地看房、考核资质后，同意代小蓉偿还之前的50万元债务，并约定借期六个月，月息6%。但到了签订合同时，又是以违约金、保证金等名义，要求小蓉签下134万元的借款合同和名下房产的租赁合同。并到银行走账、取现，录制了借款视频。

　　虽然约定了6个月的借款期限，可刚过了两个星期，小蓉又被带到了鑫哲公司，再次以偿还欠款为名签订了500万元的借款合同。

　　9月，鑫哲公司以追偿借款为名将小蓉起诉到了法院。在法庭上，鑫哲公司出示了小蓉亲笔签署的借款合同、公司的银行走账记录、小蓉的取现视频。面对这些证据，小蓉只觉得自己跳进黄河都洗不清了。

　　就这样，在短短半年的时间内小蓉的借款就从实际到手的1万多元垒高到了500万元，贷款公司和中介不仅起诉要求其归还高额借款，还对其名下的房产申请了查封。

　　2016年10月，万般无奈的小蓉只能到公安机关寻求帮助。公安机关介入调查并最终侦破这起案件，小蓉才明白自己遭遇了一起典型的套路贷案件。所谓的“男友”单某其实也是犯罪团伙的一员，他正是在得知自己名下有房产才展开追求，目的就是引其进入这一“套路贷”的陷阱。

　　小蓉并非首个遭遇“套路贷”的大学生。此前曾有大学生被不法分子获悉家中动迁名下有房产后结交多名“兄弟”，这些“兄弟”生意遇困难时游说该大学生出面“借贷”，结果陷入套路贷陷阱。

　　根上海警方侦破的“套路贷”案件，不法分子大多瞄准的正是这些有一定经济基础，但社会知识相对欠缺且自控能力不强的群体。

编辑： 翁子盈
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