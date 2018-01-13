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如何看待低段学生的“非纸笔”测评？

2018-01-13 06:13 来源：人民网
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　　近几年来，小学低段“非纸笔测评”一直是教育圈一个热门话题，非纸笔测评怎么测、如何测，是不是就此代替了小学低段的纸笔化测试的评价？昨日，一场杭州市小学低段非纸笔测评研讨会，在杭州市长寿桥小学举行，这些话题也成为讨论的焦点。

　　一个项目考查多学科知识孩子们说比做练习题有趣

　　在研讨会当天，长寿桥小学的二年级进行了一次“非纸笔测评”活动，让人眼前一亮。

　　现场，二年级的孩子可以根据喜好，4人一个小组，一起开展“冒险”之旅。记者随机选择了一组跟在后面。

　　到了其中一间教室，桌上放着一叠任务档案袋，小组成员随机选择一个打开。第一个任务是朗读一篇西湖的文章，有的孩子读得慷慨激昂，有的娃则读得磕磕绊绊。一位评委老师说：“这个环节除了考验学生读文章是否有感情，还有就是利用工具的能力。因为里面难免有些生词，老师特意在边上放了字典，观察孩子是否会用。”

　　之后，老师又交给孩子们一个任务：4人合作画一幅关于西湖的画，4个娃在边上商量开了。“这个很考验学生的合作能力，有些小组没分工就开画了，合作分就要减分了。”评委老师说，这也是美术学科考察，有的学生除了画西湖，还会把周边的山，甚至天上的太阳、小鸟都画进去，这艺术分就高了。

　　一个非纸笔测评项目下来，不仅进行了多学科考察，还有多素养维度的考核。但孩子们却很开心：“这样的活动，比做练习题有趣多了。”

　　非纸笔测验命题有讲究更强调反映学生思维过程

　　近年来每到期末，各小学的非纸笔测验都会成为各大媒体关注的焦点。其实非纸笔测验怎么测也是有讲究的。

　　“你的命题，必是能够反映孩子的思维能力的。简单考学生死记硬背的知识没有太多意义。”省教育厅教研室评价部主任方张松举了个例子，像关于圆周率π的考题，常规做法是让学生求半径、周长。但聪明的老师，会这么命题：π是一个固定的数，请你回忆一下在数学课上，你们怎么得出圆周率的。“这不仅把学生的思维很好展现出来，连老师怎么上课都反映出来。”

　　有测试，当然评价也得跟上，而且必须有标准。标准出来之后必须成为一种体系，比如分成非常好，好，一般，欠缺，差，0分五个档次。每个档次后面都有详细的标准备注。而这样的评价，对孩子未来成长是有借鉴意义的，而不是像过去那一个个冰冷的分数。

　　“我们现在很多主观题，评分标准不科学，考的是学生，制定标准却是老师。”方张松说，孩子的经历体验和成人不一样。以成人的哲学观点来定标准，让孩子来做，这是不科学的。所以正确的评价标准，把学生的答题情况拿来进行分档，然后再作为制定标准的参考。

　　记者手札

　　“非纸笔”测评

　　不是全盘否定纸笔测评

　　这些年，非纸笔测评也在省内小学低段风风火火地开展起来。但是记者也听到过业内人士印证的消息：今年有不少的县市区，一些小学统考的现象在悄悄反弹。记者也听一些老师提出疑虑：非纸笔测评固然给学生减轻了负担，但若不进行纸笔测试，如何能够检验学生学习效果？

　　省教育厅教研室副主任张丰就坦言，“这其实是一个认知误区，我们今天说非纸笔测评时，并不是在否定纸笔测试，而是认为在小学孩子成长过程中，纸笔测评和非纸笔测评是并存的。它们所占的权重在小学低段中段高段，是渐变的。”

　　一直以来，纸笔测试都是学校评价学生有效手段。然而在国际上，小学一二三年级都不会进行区域性的统测。“那是因为这个阶段的孩子，认知能力不足以表达他的真实水平。”省教育厅教研室评价部主任方张松说，这个孩子82分，那个孩子85分，是无法判断谁的水平高。所以实施非纸笔测评，是尊重儿童特点的一种学业评价的方式，他在关注一些难以在纸质测试中反映的能力和素养，让孩子在玩的过程中实现考试评价和学习发展的功能。（记者王洁）

编辑： 翁子盈
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