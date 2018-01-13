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尴尬！女儿让45岁妈妈当替考长相太老惊动监考老师

2018-01-13 06:13 来源：中国青年网
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　　为了在考试中取得好成绩，有的人起早贪黑埋头苦读，有的人却投机取巧，动起歪脑筋。在前不久结束的全国成人招生统一考试中，南京市鼓楼警方打掉一个代考团伙，包括替人考试的、被人代考的、组织代考的，嫌疑人共计10名。

　　女儿让妈妈替别人考试

　　报警的是当时在考场监考的李老师，她告诉民警，25座位号的考生感觉很不对劲，身份证上写的是1982年的，算算今年也就35岁，可考生看着怎么也快50岁了，这长得也太老成了，“我就问她身份证上的照片怎么不像你，她说剪了个短头发，显老。”

　　起初李老师就半信半疑，在随后的考试中，李老师发现这名女考生表现出与其他考生明显的“与众不同”：考试过程中东张西望，经常借文具，不知道考试时间，卷面全部空白，当监考老师走近时身子发抖，手心冒汗……凭借20年的工作经验，李老师判断25号考生一定有问题，就报了警。

　　民警赶来后，询问了考生的身份信息，这位考生竟连自己的户籍地也答不出来，民警在其随身携带的包中发现了另一张身份证，上面的照片和该考生“一模一样”！在民警一步一步的盘查下，这名女子承认自己今年45岁，是被喊来替人考试的，而喊她来替别人考试的居然是自己的女儿！

　　微信群里谋划集体代考

　　通过进一步侦查，民警发现不仅是在这个考场，在其他考场中也存在代考现象，通过代考者的身份信息和手机记录比对，警方发现他们都在同一个微信群里，一个有组织、有计划的代考团伙浮出水面。

　　南京市鼓楼警方继续深挖线索，很快将组织考试作弊的嫌疑人抓获。在这个团伙中，有4人是替考者，4人是被代考者，还有3人是组织者，其中许某一人既充当组织他人考试的桥梁，又是参与考试的代考者，是团伙的核心人物。

　　据许某交代，朋友李某经常帮助一些学校老师联系生源，一般都是成人教育的生源，他自己曾经也经历过成人考试，总觉得这样的考试准入门槛低，水分又多，随便混混就可以了。当李某告诉他有4个考生有事无法参加考试，求他帮忙时，许某二话没说就答应了，他找来平时一起做兼职的朋友，答应她们考完一门给100元作为回报，只要求卷子写满就行，不需要正确率。由于时间紧迫，许某只找来3个人，“因为当时实在没时间了，我就自己来代考了，我让许某把需要代考的4个人的身份证拿来，又组了一个微信群让双方互相认识，第二天就参加考试了。”

　　目前，该代考团伙10名成员代考和被代考者涉嫌代替考试罪，组织涉嫌作弊罪被警方刑事拘留。

编辑： 翁子盈
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