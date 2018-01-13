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读懂“西迁精神”背后的人生选择

2018-01-13 06:13 来源：北京日报
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　　“到农村去，到边疆去，到祖国最需要的地方去”，在当时是一代人的集体选择。这明显不是一笔用物质公式可以算清的账。在中华民族的价值谱系中，从来尊崇“兼济天下”，而非“独善其身”，从来讲“天下兴亡匹夫有责”，讲“好儿女志在四方”。在深厚的文化土壤和社会主义体制下，把个人得失放在国家利益后面，把个人选择融于国家需要之中，其实是一种自主选择。

　　“当时国家一声号召，我们觉得这就是应该去做的事情，就背上行囊，满腔热血一头扎进来了，一扎就是一辈子。”这些天，习近平总书记对西安交大“建校元勋”作出的重要指示引发热议，一位“西迁”老教授如是感慨。一封汇报书信，一次重要指示，引出一个光荣的群体，一段61年前的故事。

　　交通大学西迁，是一次响应祖国号召、跨越大半个中国的“行军”。1956年，面对“交大西迁”的战略部署，师生们义无反顾登上列车，从繁华的黄浦江畔奔赴千里之外的黄土地。不到半年，6000多名交大人汇聚西安；仅一年多，新校园从麦田中拔地而起。此后，扎根在三秦大地上的西安交大成为祖国西部的科技高地，累计培养大学生23.6万余名，投身西部建设者达10万人之众。

　　类似交大这样的迁徙故事绝非个例，“到农村去，到边疆去，到祖国最需要的地方去”，在当时是一代人的集体选择。新中国成立之初，国力尚弱、百废待兴，面对困难重重的内外部形势，进行布局调整与边疆开发迫在眉睫。为“备战备荒”，数以千万计的建设者奔赴“三线”地区，内地工业产值的比重显著上升；为开垦戍边，百万“知青”向人迹罕至的东北荒原进发，“北大荒”变成“北大仓”；为研发“两弹一星”，一大批科技精英隐姓埋名扎根茫茫戈壁，“上不告父母，下不告妻儿”，终于石破天惊蘑菇云冲天而起……军人、农民、知识青年、科学家，他们的身份或许不同，但都投身时代洪流，去往祖国最需要的地方，用青春书写了那段中国人筚路蓝缕、艰苦卓绝的奋斗史。

　　祖国大地的沧桑巨变印证着建设者的丰功伟绩，亦是一座永恒的精神纪念馆。如今，不乏有人难以理解那个年代人的选择，甚至认为国家的安排压抑了个人选择。可是，当我们真正走近这批人，便会发现事实并非如此。谈及西迁，83岁的潘季教授仍清楚记得，老一辈交大人满怀憧憬踏歌西去的场景，那种“开拓、创造、创新所带来的快乐”。谈及前往农场，“老知青”邓维嘉仍然自豪，50多年前那份《请愿书》写着，“我们志愿到云南边疆做一名普通的农垦战士，为祖国的橡胶事业贡献自己的毕生精力！”在那样一个激情燃烧的年代，整个社会充盈着建设祖国的豪情，青年们争着抢着去往边疆，能与祖国同频共振，能为国家建设多出一份力，被视作至高无上的荣誉。

　　当年风华正茂的少年，今天已年近耄耋，忆起奋斗岁月，他们仍旧“无悔青春”“弦歌梦想”。他们的人生选择，明显不是一笔用物质公式可以算清的账。在中华民族的价值谱系中，从来尊崇“兼济天下”，而非“独善其身”，从来讲“天下兴亡匹夫有责”，讲“好儿女志在四方”。中国人自小耳濡目染的诗文、敬仰崇拜的英雄，无不有深入骨髓的家国情怀，关键时刻为国担当、为国奉献。在深厚的文化土壤和社会主义体制下，把个人得失放在国家利益后面，把个人选择融于国家需要之中，其实是一种自主选择。这种选择，鉴照着对祖国的深情大爱、对时代的如火热忱，永远在民族的精神星空中熠熠生辉。

　　今天，中国的发展水平今非昔比，但不平衡不充分的难题仍在，地区差距、城乡差距还是摆在全面小康社会之前的硬骨头。“西部开发”“乡村振兴”等号召，呼唤着新时代的有志青年，去广阔天地中创一番事业。随着国家实力渐强，我们已经可以创造更好条件、提供鼓励支持，最大程度免除开拓者的后顾之忧。相较当年，今天听从祖国召唤，更多兼容着为个人才能寻找施展舞台的丰富意蕴。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，传承精神血脉，扎根一方热土，定能书写出新时代的建设奇迹。

　　西迁故事距今已远，但西迁精神绝不能丢。这样的迁徙故事，是中国独有的时代记忆，也是中国发展奇迹的密钥之一。眺望前路，让我们传承好“西迁精神”，将个人的奋斗步伐深深刻印在国家发展历程之中，建功立业、再创荣光！（胡宇齐）

编辑： 翁子盈
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