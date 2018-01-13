用全社会的温暖融化头顶冰花

1月9日，云南昭通一名头顶风霜上学的孩子照片，引发了“整个朋友圈”的心疼。照片中的孩子站在教室中，穿着并不厚实的衣服，头发和眉毛被风霜沾成了雪白，脸蛋通红。“冰花男孩”今年8岁，是云南昭通鲁甸县新街镇转山包小学的学生。由于忙着往学校赶，忘了加衣服和带雨伞，走了40多分钟山路，沾染了冰霜，于是出现了上述照片那一幕。

“冰花男孩”是一个典型的留守儿童，父亲在昆明打工，母亲两年前出去打工后至今未归，家里只有姐姐和年迈的奶奶。鲁甸县是国家级贫困县，全县四分之一左右人口为贫困人口，2016年该县人均GDP为12621元，不到全国人均GDP （53817元）的四分之一。转山包村，更是贫上加贫，这里地方偏僻，距离县城约60公里，交通不便，且土地贫瘠，连蔬菜瓜果都不宜种植。

“冰花男孩”的上学之路让人心疼，更让人泪目的是，他身上表现出来的纯真、乐观、坚强和那股对未来充满希望的劲。在接受记者采访时，他对一路的艰辛轻描淡写：“上学冷，但不辛苦！”谈及理想，他说长大后“要当警察，因为可以抓坏人”。虽然没有走出过转山包村，但他有着对北京的期待，“想去看看那里的学生是怎么读书的”。

生活在城市之中，习惯了车水马龙、灯火通明的我们难以想象还有人生存在这般艰苦条件下。这是一组组贫困数据难以传递和表达的信息，是社会公平的痛点所在。

“冰花男孩”受到了热心网友的关心和帮助，云南省多部门也迅速启动“青春暖冬行动”。1月10日，“冰花男孩”所在的学校及附近高寒山区学校的孩子们已经领到了第一批“暖冬补助”。还有企业为学校捐赠了取暖设备，学校也已经准备为上学比较远的学生提供免费在校住宿。

关爱行动及时也暖心，是这个寒冬里最温暖的故事之一。但如何让“冰花男孩”的上学之路从泥泞变通衢，让他的人生之路更加顺畅，对美好未来的向往终能成真，并让改变不局限于个体，却不能止于此。

虽说贫困会激发人的斗志，可极度贫困不仅会扼杀人的想象力和希望，也会阻碍人的成长和成功。从孩子所处的环境来看，要想实现理想，仍道阻且长。从家到转山包小学4.5公里的路程，要走近一个小时，虽然艰辛，但却远不是最难之所在。

扶贫先扶智，教育在扶贫攻坚中发挥着基础性、先导性的作用，但越是贫困地区，坚持对教育的信心也就越为艰难。上学难、上学远，因贫失学辍学仍然是实现控辍保学任务的重大挑战。在最偏远、最贫困的地区，像“冰花男孩”这样的穷且益坚、不坠青云之志的孩子还有很多。

融化“冰花男孩”们头上的冰雪，需要的是全社会的系统行动。优化农村学校布局，让孩子们能够就近上学，改善农村学校基础设施投入，把冰雪挡在教室之外，提升农村教育质量，让农村孩子们的求学之路更有希望。随着扶贫工作的推进，“减贫效应”逐年递减，扶贫工作要啃的骨头越来越硬，已然进入攻坚拔寨的冲刺期、深水区，打通扶贫工作的“最后一公里”尤为关键。帮助“冰花男孩”们还需直面改善当地交通状况、破解农村公共服务滞后难题，让扶贫效果直抵“最弱势群体”“最关键领域”。针对留守儿童，还须创造条件让留守儿童随父母在工作地接受教育之路更加通畅，让他们得以享受温馨的家庭生活。

心疼“冰花男孩”的最好方式，不是感动，是发动全社会的力量，打赢这场脱贫攻坚战，减少他们实现人生梦想的阻碍，为他们的成长成才铺就一条更为通畅的道路，绝不辜负那滚烫的生活理想。（杨三喜）