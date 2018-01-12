残障外卖小哥活出“骑士”范儿

外卖小哥朱仲银在商家取外卖。中国青年报·中青在线见习记者 杨威/摄 外卖小哥朱仲银在小区警卫室窗前问路。

外卖小哥朱仲银在商家取外卖。中国青年报·中青在线见习记者 杨威/摄

外卖小哥朱仲银在小区警卫室窗前问路。中国青年报·中青在线见习记者 杨威/摄

时钟指向早上8点40分，朱仲银像往常一样在北京的出租屋里醒来。

他拿起前一天晚上清洗干净的义肢，熟练地把环状接受腔套上左小腿，连接接受腔和假脚的金属棒只有短短一截，外面裹着的用来伪装肌肉的海绵已经乌黑，还烂了几块。

“其实，前段时间我换了个新义肢，花了八九千元。但是干我们这行，上班经常跑动，大概两三个月就得调一下义肢的小零件，下面的脚掌也容易坏，我就没舍得用新的。这个坏了的义肢，能用就先凑合用着。”朱仲银有点不好意思地说。他方方的脸庞笑起来有两道褶子，他常调侃自己长得有点着急，显老。

1996年生的朱仲银是“饿了么”北京望京某站点“雷锋骑士”团队的一名外卖小哥。除非他故意把义肢露出来，不然别人很难看出他的与众不同。

他走起路来，左腿稍跛，但步子迈得又急又大，旁人要小跑才能跟得上；跑起单来，他业绩领先，平均每个月能送1000单左右，赚八九千元，赶上过年的时候，月收入能过万元。最近，他还考取了摩托车驾驶证，把送餐“坐骑”从电动自行车换成了摩托车。

如果非要挑出朱仲银与别人的不同，比较明显的是他穿的比较少，尤其是下半身。即便是在零下六七摄氏度的寒冬里跑单，他顶多只在牛仔裤里套一层秋裤，连护膝都不戴。“因为有义肢，不方便穿太厚，不然晚上睡觉时脱衣服太麻烦”。