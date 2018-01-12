计划选派32300名！2018国家公派留学申报全攻略送给你

近日，国家留学基金委公布了《2018年国家留学基金资助出国留学人员选派简章》，2018年计划选派各类国家公派留学人员32300名。选派类别和项目有哪些？如何选拔？

近日，国家留学基金委公布了《2018年国家留学基金资助出国留学人员选派简章》，2018年计划选派各类国家公派留学人员32300名。选派类别和项目有哪些？如何选拔？小编带大家一起看↓↓↓

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有哪些选派类别？

留学期限是多少？

■ 高级研究学者：3-6个月。

■ 访问学者：3-12个月。

■ 博士后：6-24个月。

■ 赴国外攻读博士学位研究生：一般为36-48个月，具体以留学目的国及院校学制或外方出具的录取通知书或邀请信为准。

■ 联合培养博士生（在国内攻读博士学位期间赴国外从事研究）：6-24个月。

■ 赴国外攻读硕士学位研究生：一般为12-24个月,具体以留学目的国及院校学制或外方出具的录取通知书或邀请信为准。

■ 联合培养硕士生（在国内攻读硕士学位期间赴国外学习）:3-12个月。

■ 赴国外攻读学士学位本科生：一般为36-60个月，具体以相关项目规定为准。

■ 本科插班生（在国内攻读学士学位期间赴国外学习、毕业设计或实习等）：3-12个月。