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同学不可欺！初中女生遭7名同学踩踏掌掴！如何才能让我们的孩子免受欺凌？

2018-01-12 08:58 来源：中国教育报
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　　近日，网上流传一名女学生被打视频。视频中，7名女学生对一名女生进行掌掴、踩踏、踢打，被打学生瘫坐在地上，无力反抗。该视频在网上迅速传播，引起公愤，也引起了家长、老师以及社会各界的重视。

　　不久前，澎湃新闻报道，网络流传的一段视频显示，一名男学生躺在寝室下铺，遭其他多名男生掌掴、拳打脚踢。

　　校园生活本是一个人一生中最美好的一段时光，它应该是纯净、天真、欢快的。然而一些学生不理智的欺凌行为不仅会给自己的学生生涯蒙羞，也会给受害学生蒙上阴影。

　　这些事件背后，该如何反思、如何防止校园欺凌和暴力再次发生？

　　不久前，教育部等11部门共同印发了《加强中小学生欺凌综合治理方案》，其中，明确了学生欺凌的界定，提出了预防的具体举措，规范了处置程序，对学生欺凌的不同情形明确了惩戒措施……

　　《治理方案》对学生欺凌是怎么界定的？应该如何防治校园欺凌？应该怎么实施教育惩戒？

　　如何界定学生欺凌？怎样有效预防中小学生欺凌事件的发生？

　　学生欺凌，在全世界范围内都是亟待解决的难题。那么，应当如何有效预防校园欺凌？如何惩戒校园欺凌呢？

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编辑： 唐巧燕
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