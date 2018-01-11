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寒假辅导开始流行在线教育

2018-01-11 09:34 来源：北京日报
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寒假还没到，各种辅导班的报名已经提前开始了。

今年，寒假辅导最大的变化是从“抬头看黑板”到“低头看手机”。

无论是幼儿的亲子教育，还是小学的奥数、语文、英语，以及初中、高中的全科辅导、中高考冲刺，都有相应的课程。如K12在线英语教育品牌哒哒英语针对儿童英语阅读问题，特别推出了“牛津阅读树寒假精读班”，让孩子在假期里依然可以有计划地开展学习，并提升自己的精读能力。100教育推出的针对小学三年级学生的小学奥数寒假班课，比面对面更有氛围的直播课。据统计，我国目前在线学习人数近亿人，中小学生就占据了“半壁江山”。直播课的好处是动画与教案结合、直播互动答疑，这些都让孩子学习积极性大增。

新浪网近日发布的《2017中国家庭教育消费白皮书》显示，K12教育阶段(指从小学到高中)81.26%的孩子上过辅导班，三成中小学生每年在辅导班上的花费是5000到1万元。其中，在线教育发展迅猛，K12教育阶段线上辅导班已经占到整个辅导市场的22.7%，近8.65%的家长每年在线上教育的花费有1万元以上。这一阶段的孩子家长以70后、80后为主，特别是上世纪生育高峰出生的80后，如今已经成为K12教育阶段家长的主力，这些家长习惯于在线消费，注重时间成本和孩子个性化培养，并且愿意让孩子尝试新的教育方式。

编辑： 唐巧燕
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