孩子寒假怎么过？深圳6位名校长给您支招

接近1个月的寒假该如何度过？怎样才能过一个充实而有意义的假期？该不该上培训班……针对家长们的困惑与烦恼，南方日报记者采访多位深圳名校长，让他们为孩子们的寒假生活“支招”。

经历过紧张的期末考试后，深圳中小学生即将迎来寒假生活。记者从深圳市教育局获悉，小学、初中寒假从1月28日正式开始，2月25日结束，共29天，高中寒假从2月4日开始，2月25日结束，共22天。记者采访多所中小学了解到，目前学生正处于紧张的期末复习、备考阶段，一些学校1月20日左右期末考试结束就将放假。

接近1个月的寒假该如何度过？怎样才能过一个充实而有意义的假期？该不该上培训班……针对家长们的困惑与烦恼，南方日报记者采访多位深圳名校长，让他们为孩子们的寒假生活“支招”。

【小学篇】

深圳市城市绿洲学校副校长唐珊珊：

寒假不是学期的延续 莫让孩子承受太大压力

在唐珊珊看来，假期就应该给孩子足够的空间和时间去放松自己，而不该以“赢在起跑线上”为理由让孩子承受太多的压力，“如果他喜欢奔跑，就让他在草地上自由安全地跑起来。如果他喜欢鼓捣小发明，就让他自己去动手。家长要让孩子劳逸结合，安全、快乐地度过假期，这对于孩子来说，不是一个用分数就能衡量的收获。”

城市绿洲学校是深圳一所采用英国课程体系、全英文教学的国际学校，近些年在深圳招生“火爆”。唐珊珊告诉记者，学校不会过多干涉学生的寒假生活，“如果学生对某个领域很感兴趣，他完全可以自己去钻研。我们不希望让孩子觉得寒假是学期的延续。”

当然，必要的寒假作业也是要有的。在该校，低年级学生的书面作业相对较少，更多是一些阅读和实践作业。老师给出的阅读书单，学生要认真进行阅读和反思。学校也鼓励学生在阅读后用自己的语言讲述给他人。唐珊珊认为，这样既能让学生对阅读过的内容进行梳理，也能够锻炼语言表达能力。

对于高年级学生，唐珊珊鼓励他们自主寻找感兴趣的书目进行阅读。阅读完毕后，结合网络搜索等方式形成一份读书报告，或者是利用PPT以及视频等多媒体技术，给同伴分享阅读收获，这样有助于培养学生自主学习能力。

唐珊珊认为，在假期与人相处也是一种学习，在此过程中，可以提高孩子的人际交往能力，让他们接触到更多的新鲜事物，“那些和小伙伴们一起玩耍的时间，看似‘不务正业’，但确实是必需的。”