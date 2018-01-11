【健康支招】孩子感冒盲目送医院易交叉感染

针对众多儿童得流感的情况，齐建光建议孩子得流感后，家长不要盲目送医院，因为医院的病人很多，尤其三甲医院的病人更多，传染源更多，孩子在医院候诊时非常容易被交叉感染；此外，在送孩子到医院的过程中，频繁接触冷空气，无形之中也容易让孩子的病情加剧。

2017年冬季汹涌来袭的流感疫情依旧没有散去，在这次的流感疫情中，“交叉感染”是北京大学第一医院儿科门诊副主任齐建光印象最深刻的，“和往年的流感疫情相比，今年比较特殊的一点就是交叉感染特别严重。”

在本次流感疫情中，天津市海河医院儿科门诊的医生因为长期高强度工作已全部病倒，导致该医院的儿科门诊1月7日不得不停诊。对此，齐建光向中国青年报·中青在线记者表示，本次流感疫情虽然波及范围广，持续时间长，但是依旧属于自限性疾病，也就是说疾病在发生发展到一定程度后能自动停止，患者逐渐可以痊愈，大多并不需要特殊治疗。

针对众多儿童得流感的情况，齐建光建议孩子得流感后，家长不要盲目送医院，因为医院的病人很多，尤其三甲医院的病人更多，传染源更多，孩子在医院候诊时非常容易被交叉感染；此外，在送孩子到医院的过程中，频繁接触冷空气，无形之中也容易让孩子的病情加剧。

儿童在感染流感病毒后普遍会出现高烧等症状，齐建光告诉中国青年报·中青在线记者，绝大部分儿童出现高烧症状，都可以先在家观察72个小时。如果在家观察期间孩子出现精神萎靡、拒喝水、呼吸困难等表现，或者高烧持续3天仍不缓解，这时就需要及时就医。另外一小部分需要立刻就医的儿童是指：3个月以下的婴儿和患有先天性心脏病、神经肌肉病、低出生体重伴随慢性肺疾病等其他慢性疾病的高危儿童。

关于服用药物方面，齐建光表示，在家观察期间，家长可以放心让孩子服用退烧药，目前主流的两种退烧药对乙酰氨基酚和布洛芬均为非处方药，且不会掩盖其他病情的症状。

由于现在有两个孩子的家庭增多，不少孩子交叉感染的一个重要原因是家里有一个孩子得病了，另外一个孩子随后也会被传染。对此，齐建光表示，家里如果有一个孩子得病，另外一个孩子最好进行隔绝处理，而最好的隔绝方法就是送到其他亲朋好友家。