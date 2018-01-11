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91.4%受访家长常因接送孩子上下学而苦恼

2018-01-11 07:30 来源：中国青年报
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　　2017年秋季学期开始，江苏省南京市所有公办、民办小学从每学期开学第二周起全面实行“弹性离校”。伴随着中小学减负工作推进，很多小学放学时间都提前到下午三点半左右。接孩子成了不少家有幼儿、小学生的双职工家庭面临的难题。南京市的这一做法引起了家长们的关注。

　　上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1998位幼儿或小学生家长进行的一项调查显示，91.4%的受访家长常因接送孩子上下学而苦恼，94.8%的受访家长希望推广南京市的“弹性离校”做法。

　　参与本次调查的家长中，95.5%来自双职工家庭。其中，生活在一线城市的占32.2%，二线城市的占44.5%，三四线城市的占17.8%，县城、城镇的占4.3%，农村的占1.2%。

　　70.9%受访家长在孩子放学时还上班

　　北京市海淀区市民秦佳的孩子今年上小学二年级，平时她和丈夫工作忙，接送孩子的“任务”就交给了退休后的父母。“这还是很辛苦老人的。有时孩子放学后还要快些吃完晚饭，因为之后还要上课外班。”

　　“为了孩子上学不迟到，我每天早上6点多就起床，7点前必须出门。”张成华(化名)居住北京朝阳区，他的单位和孩子的学校都在东城区。每天早上张成华负责顺路送孩子上学，他也是单位到得比较早的员工。“不过孩子下午放学时我就不能接了，孩子妈妈轮休在家时由她接，更多时候则是让父母过去接”。

　　调查显示，91.4%的受访家长常因接送孩子上下学而苦恼。相对来说，双职工家庭(92.6%)比非双职工家庭(67.8%)更容易遇到这个问题。在接送孩子的安排上，44.2%的受访家长与爱人轮班，32.7%的受访家长请家中老人帮忙，其他还有与邻里或同事轮班(11.9%)、专门请代接人员(5.8%)、保姆接送(2.7%)。

　　“孩子每天早晨起床太费劲儿了，催几次才行，早饭都吃不好。”小学三年级孩子的家长刘敏(化名)是一位家庭主妇，每次接送孩子光坐地铁就要一个多小时。“孩子班上有家长实在抽不开身的，就委托朋友来接孩子。也有家长把孩子送至幼托班，但后来发现孩子在幼托班基本不怎么学习，浪费了不少费用和时间。”

　　在接送孩子的具体困难上，70.9%的受访家长在孩子放学时还上班，抽不开身。47.3%的受访家长称自己家离学校较远，孩子睡不醒，早上送孩子和打仗一样。其他还有学校与上班地点相距甚远或方向相反(44.9%)；老人帮不上忙，接送孩子只能靠自己(33.0%)；上班期间抽空接孩子耽误时间影响工作(26.6%)等。

　　天津社科院社会学研究所所长张宝义表示，小学生接送难的问题一直都存在，近几年因为教育部门实行了严格的减负政策，让小学课程及学生课后作业得到了一定的控制，放学时间也提前了，有的地方出现了“三点半现象”。即小学下午三点半放学，而家长们此时正忙于工作，无暇顾及。“每到孩子放学的时间就不难发现，来接孩子的家长中老人特别多，爷爷奶奶、姥姥姥爷们组成了‘接孩子大军’。一些学校周边因此出现了托管机构，而其中可能存在一些隐患”。

编辑： 唐巧燕
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