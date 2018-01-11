小学生10小时 初中生9小时 你家孩子睡够了吗?

记者近日在成都街头采访到多位家长，绝大多数家长表示孩子睡10小时难实现。是什么“偷”走了孩子的睡眠时间?辅导班多、作业多、做事磨蹭、竞争压力太大，这是多位父母总结的原因。

上月中旬，教育部公布《义务教育学校管理标准》，再次明确“家校配合保证每天小学生10小时、初中生9小时睡眠时间。”标准一出，引发各方关注。

天府早报记者近日在成都街头采访到多位家长，绝大多数家长表示孩子睡10小时难实现。是什么“偷”走了孩子的睡眠时间?辅导班多、作业多、做事磨蹭、竞争压力太大，这是多位父母总结的原因。

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初一娃娃睡多久?

离校近能多睡半小时满打满算只能睡8小时

刘女士的儿子在七中育才学校学道分校读初一。问起孩子的睡眠时间，刘女士打开了话匣子。原来，孩子刚开始升入初一时，因为家离学校远，刘女士和儿子每天早晨6点多就要出门。“头几天就遇到下大雨，想到孩子确实每天起得太早了，我和家人商量之后，就在学校旁边租了个房子。”

把房租在学校附近，孩子每天上学放学只需要步行15分钟，每天早上也可以多睡半小时。“现在他是每天晚上11点钟睡，早上7点起。满打满算也就只有8小时。下午放学后回家吃饭，做作业，再散会儿步或者他自己耍一会儿，时间很快就过去了。”每天睡8小时的结果是，刘女士明显觉得孩子有睡眠不足的情况，“比如有时候做作业做着做着他会就发呆，早上起床的时候也半天爬不起来。”

对于“标准”里提到的初中生9小时的睡眠时间，刘女士言语中也满是无奈，“我巴不得孩子早点睡，但是作业没有做完，确实没有办法。”

而在采访中，天府早报记者发现，如果在小学二年级以前，孩子9点钟上床睡觉是可行的。但到了五六年级，不少家长表示，孩子能睡到9个小时已经非常不错了。“睡10个小时是不可能的事情。”一位六年级孩子的家长告诉天府早报记者。