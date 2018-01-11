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“冰花男孩”有了暖冬补助 爱心善款已超30万元

2018-01-11 07:32 来源：中国青年报
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　　1月10日中午1点半，云南昭通市鲁甸县新街镇转山包小学及附近高寒山区学校的小学生，收到了云南团组织送来的每人500元暖冬补助，其中包括受到网友广泛关注的“冰花男孩”。

　　1月8日早晨，“冰花男孩”穿着一件不太厚的外衣走进教室，由于天气太冷，一路赶来上学的他，头发、睫毛上沾满了冰霜，脸蛋也冻得通红；一双脏脏的、红肿的小手已经起了冻疮。他站在教室里，萌萌的样子逗得同学们哈哈大笑。老师拍下了这一瞬间，并把照片发给了校长。

　　照片传到网上后，“冰花男孩”引起众多网友关注，当天就刷屏了。“冰花男孩”是新街镇转山包小学三年级学生，他的家离学校有4.5公里，每天都自己走路上学。

　　1月7日夜间起，受强冷空气影响，昭通市迎来入冬以来的最强降温，多个县区的高海拔地区都下起了小到中雪。

　　尽管天气寒冷，但“冰花男孩”一如既往天没亮就赶往学校，这天是期末考试的第一天。

　　“冰花男孩”的妈妈两年前外出打工，至今没回来过，他和姐姐是留守儿童，与奶奶一起生活。姐弟俩平时放学回家后都要帮奶奶做家务，“冰花男孩”最拿手的是蛋炒饭。

　　“冰花男孩”的故事感动了许多网友。事实上，在云南山区，像他这样的孩子还有很多。

编辑： 唐巧燕
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