南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

晚婚族越发庞大 “男大当婚女大当嫁”已过时？

2018-01-11 07:30 来源：中国新闻网
字号减小 字号增大

　　春节将至，“催婚”的话题又将迎来一波舆论风潮。近期，有关初婚年龄推迟的讨论登上网络热搜榜。为何越来越多的中国年轻人选择晚婚？“单身族”的庞大又将带来什么问题？如今，公众如何看待“男大当婚、女大当嫁”的传统观念？

　　初婚年龄推迟引发讨论

　　前不久有媒体报道称，2017年，江苏人平均初婚年龄为34.2岁，其中女性34.3岁，男性34.1岁。而2012年，江苏人平均初婚年龄29.6岁，2015年32.4岁。

　　初婚年龄推迟的新闻一出，便引发不少网友热议，有人表示，“自己已经30岁，的确该着急了”，也有网友抱怨，“房价这么高，婚要怎么结？”

　　其实，不仅是江苏，根据此前媒体的报道，广东、上海等地的初婚年龄也一再推迟。

　　除了初婚年龄推迟，中国的结婚率近年来也在持续下降。据民政部的数据，2016年各级民政部门和婚姻登记机构共依法办理结婚登记1142.8万对，比上年下降6.7%。此外，2013年至2016年，中国的结婚率连年下降，从2013年9.92‰下降到2016年的8.3‰。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
“五毒县长”贪图享乐 审查当日居然仍在赌…
数学家丘成桐：广东要建一流大学也要建一…
记者凌晨跟随120救护车出车：抢救最怕“来…
广州市发改委：预计广州去年GDP突破2万亿…
粤高校毕业生就业质量好不好？看这份报告…
首飞就是实弹！中国空军多型新机实战实训…
2017年广东高校毕业生就业质量年度报告出…
抓紧加油！今年首个调价窗口成品油价或再…
深圳地铁新线路动工 将全面推行全自动驾驶…
广州市政府工作报告 释放出这十大发展信号…
推荐

2018年，广州将要这样干！

冬天北方下的是雪，广东下的是花！冬日赏花攻略收好不谢

“冰花”男孩刷屏朋友圈，如果你想帮助他们请戳这里！

不好好学习，连情书都看不懂了！00后的恋爱表白脑洞太大

家长发88元红包坑老师？老师即刻返还却遭拒收，结果被处理

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235