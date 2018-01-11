晚婚族越发庞大 “男大当婚女大当嫁”已过时？

春节将至，“催婚”的话题又将迎来一波舆论风潮。近期，有关初婚年龄推迟的讨论登上网络热搜榜。为何越来越多的中国年轻人选择晚婚？“单身族”的庞大又将带来什么问题？如今，公众如何看待“男大当婚、女大当嫁”的传统观念？

春节将至，“催婚”的话题又将迎来一波舆论风潮。近期，有关初婚年龄推迟的讨论登上网络热搜榜。为何越来越多的中国年轻人选择晚婚？“单身族”的庞大又将带来什么问题？如今，公众如何看待“男大当婚、女大当嫁”的传统观念？

初婚年龄推迟引发讨论

前不久有媒体报道称，2017年，江苏人平均初婚年龄为34.2岁，其中女性34.3岁，男性34.1岁。而2012年，江苏人平均初婚年龄29.6岁，2015年32.4岁。

初婚年龄推迟的新闻一出，便引发不少网友热议，有人表示，“自己已经30岁，的确该着急了”，也有网友抱怨，“房价这么高，婚要怎么结？”

其实，不仅是江苏，根据此前媒体的报道，广东、上海等地的初婚年龄也一再推迟。

除了初婚年龄推迟，中国的结婚率近年来也在持续下降。据民政部的数据，2016年各级民政部门和婚姻登记机构共依法办理结婚登记1142.8万对，比上年下降6.7%。此外，2013年至2016年，中国的结婚率连年下降，从2013年9.92‰下降到2016年的8.3‰。