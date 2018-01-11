政协提案关注教育热点，公办园占比待提高

记者从广州市政协提案委员会了解到，今年政协委员的参政议政热情很高，今年的提案大都着眼于民生热点问题。尤其是教育发展的问题，引起了较多政协委员的集中关注。

每年政协全会，委员的提案都是市民关注的焦点，也往往会在接下来的一年中，成为相关部门的工作重点。

昨日，记者从广州市政协提案委员会了解到，今年政协委员的参政议政热情很高，今年的提案大都着眼于民生热点问题。尤其是教育发展的问题，引起了较多政协委员的集中关注。

公办幼儿园占比亟须提高

广州市政协委员胡国胜介绍，2017年5月，媒体纷纷报道了当时广州公办园电脑派位的情况，约2.8万幼儿争6700多个学位，公办幼儿园不足的现象引起了广泛关注。

胡国胜告诉南方日报记者，他调研发现，2016年广州公办幼儿园的占比为31.2%，低于全国35.45%的平均线。而同为一线城市，北京、上海公办幼儿园的占比均超过60%。

因此，胡国胜提交了《提高广州市公办幼儿园占比的建议》的提案。他建言，应当落实政府责任，加大投入，提高公办幼儿园占比。要把学前教育纳入广州市发展规划，要站在全局考虑城市人口总量和结构变化、人口政策调整、科学预测幼儿园学位需求，加快学前教育立法进度。

无独有偶，民进广州市委员会的提案也是《理顺公办幼儿园办学机制，提高广州市学前教育水平》。

广州市民进的这份提案表示，截至2016年底，广州市共有各类幼儿园1749所，其中公办园549所。基于历史原因，办园主体不同、经费投入渠道不同、人员的管理方式不同。

如在师资配置上，2016年底，全市549所公办园中，专任教师10624人、保育员4176人，在编教职工3349人，即只有22.6%的教职工在编，主要集中在教育部门办园和机关办园。非在编教职工、未列入事业单位分类管理的公办园教职工工资待遇普遍较低，导致职业吸引力不足，流动性大，影响队伍的质量和稳定，影响保教水平。

因此，建议理顺办学机制，把大力发展公办幼儿园，提升办园品质作为广州市学前教育发展的重点工作。