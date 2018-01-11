广东增加优质教育资源供给 家门口可上公办幼儿园

近日，广东省政府发布《关于增加幼儿园中小学学位和优质教育资源供给的意见》，提出新建、改扩建一批幼儿园和义务教育学校，确保满足适龄儿童及学生学位需求，切实消除大班额。

冬日暖阳下，一节手工课正在汕头特区中心幼儿园展开。就读大班的陈心语小朋友在带班老师的指导下，把瓷片粘成钮扣工艺品。

这里的课堂里没有固定的桌椅、没有课本，孩子们都在实践中学。每个班人数严格控制在30人以内，课室里配备生活区、阅读区、美工区等。孩子们在生活化的情境中，体会富有浓郁地方特色的教学内容，如潮绣、工艺嵌瓷、潮剧表演等等。未来，将有更多的孩子享受到这样的优质教育。

近日，广东省政府发布《关于增加幼儿园中小学学位和优质教育资源供给的意见》，提出新建、改扩建一批幼儿园和义务教育学校，确保满足适龄儿童及学生学位需求，切实消除大班额。到2020年，珠三角地区和粤东西北地区学前教育三年毛入园率分别达98%以上和92%以上，各地公办幼儿园占比达30%以上、公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达80%以上。全省义务教育阶段适龄儿童毛入学率达100%。

家门口上公办幼儿园

让每一个孩子都幼有所育、学有所教，成为广东各地政府最为关切的问题之一。

家住韶关原曲仁矿棚户区改造田螺冲安置点的张珍珍就真真切切地体会到了“孩子在家门口就能读好书”的实惠。去年9月，距离家门口500米的浈江区新韶镇东鹏幼儿园开园，家长张珍珍领着孩子到这里报了到。“之前家附近没有公办幼儿园，只能把孩子送到民办幼儿园。现在好了，公办幼儿园环境好、价格实惠，孩子的学习兴趣很浓，我们也很放心。”

东鹏幼儿园园长陈小红真切地感受到了政府对教育的重视。“在园区的建设过程中，不论是设备还是师资，政府都给予了大力的支持，大大缓解了老百姓‘入园难、入园贵’的现实问题。”

作为一所乡镇公办园，东鹏幼儿园按照省一级幼儿园的标准建设，投资超1500万元，总占地面积5700多平方米，可提供给辖区内360个优质的学前教育学位，基本满足附近适龄儿童的入园需求。

随着投入的不断加大，广东各地政府通过回购民办幼儿园、新建改建公办幼儿园的方式，越来越多的乡镇实现了公办幼儿园零的突破，越来越多的孩子可以在家门口就享受优质的公办学前教育资源。

在韶关，除了浈江区新韶镇东鹏幼儿园，这个学期又有36所中小学及幼儿园通过新建或改扩建，完成扩容提质工作，新增优质学位达11308个，其中新增义务教育阶段学位8563个，新增学前教育学位2745个。而在广州，公办幼儿园学位已经达到16.58万个，较2013年增加2.6万个，3周岁以上幼儿毛入园率达117.56%，“入园难”问题得到初步缓解。

“好教育”让每个孩子受益

寒假将至，广东广雅中学的“博雅课程”上线，杰出校友回校给学弟学妹授课，课程内容涵盖经济学、医学、戏剧表演等多个方面。课程面向广州所有中小学生开放。

对外开放的博雅课程采取网上报读、网上评价的方式，上课过程中学生还将建立属于自己的课程档案，如果考核通过，可以获得广雅博雅课程的毕业证书。据了解，课程开设10年来，课程总量超过250门，每年均有约1000人次参与课程学习。

“课程是一个产品，向更多人开放可以实现它更大的价值。”广雅中学校长叶丽琳说，学校的界限应该是打开的。“作为一所名校，应当承担这样的责任，打破学校的边界应该是未来教育的方向。”

从“火车头”到“动车组”，优质品牌学校的优质教育资源正在向更多地方辐射。广东许多地方正在通过多校协同、区域组团、同学段联盟、跨学段联合等多种办学模式，组成横向联通和纵向贯通的学区与集团。

在刚刚过去的12月，广州首批市属教育集团广雅教育集团、执信中学教育集团、广州二中教育集团、广州实验教育集团成立。4个教育集团分别与周边9区签订框架协议，推进集团化办学，输出先进教育理念、管理经验和校园文化。

广州市教育局局长樊群说，通过成立市属教育集团，将优质学校先进的教育理念、管理经验和校园文化在外围城区落地生根开花结果，通过直接建校、委托管理、合作帮扶等多种组团方式，推进全市教育资源的均衡配置，扩大优质教育资源总量。