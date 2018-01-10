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300人入围美“少年诺贝尔奖” 逾百名华裔学生上榜

2018-01-10 10:47 来源：中国新闻网
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　　据美国《世界日报》报道，被称作“少年诺贝尔奖”的雷杰纳隆科学奖(Regeneron STS)，当地时间1月9日揭晓前300名半决赛(semi-finalists)入围名单。其中华裔高中生至少110人，占比36.7%。入围者主要来自纽约州、加州，马州、得州、新泽西州等地也有多人入选。雷杰纳隆科学奖是全美高中生奖金最高、竞争最激烈的科学竞赛，一直备受华人家长和学生重视。

　　此次有1818名参赛学生，入围前300名的华裔学生中，纽约州36人、加州20人、马州8人、得州及新泽西州均有7人、麻州6人。入围决赛的40名学生名单将于1月23日公布，并于3月到华盛顿特区接受雷杰纳隆奖选拔委员会最后一关科展与面试，同时在最后一日颁奖仪式中，公布三类组别前三名得主。

　　“雷杰纳隆科学奖”分为“基础研究”(Basic Research)、“全球福祉”(Global Good)和“创新”(Innovation)三个领域，各颁卓越奖章，总奖金额达310万元(美元，下同)，三领域前三名的学子将分获25万、17.5万及15万元奖金。入围半决赛的300名学生，每人可获2000元，其就读学校也可获2000元。

　　据报道，该科学奖是美国历史最悠久的高中生科学竞赛，距今已有73年历史。1942年“西屋公司”(Westinghouse)成为该竞赛首个冠名赞助商，1988年英特尔公司(Intel)接棒，直到2015年9月宣布停止赞助，2016年5月雷杰纳隆药厂接手。

编辑： 唐巧燕
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