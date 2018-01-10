广州冬季平均月薪8007元全国排第七 这个行业竟然月薪最高

9日，职业发展平台智联招聘发布了《2017年冬季中国雇主需求与白领人才供给报告》，报告显示，2017年冬季全国37个主要城市的平均薪酬为7789元，环比上升2.5%，其中广州平均薪酬8007元，排名全国第7。

9日，职业发展平台智联招聘发布了《2017年冬季中国雇主需求与白领人才供给报告》，报告显示，2017年冬季全国37个主要城市的平均薪酬为7789元，环比上升2.5%，其中广州平均薪酬8007元，排名全国第7。

智联招聘在线数据显示，本季度全国平均水平均有小幅度上升，主要原因是第四季度是奖金发放集中的时期，求职者整体跳槽意愿不高，对于在这一时期有紧急用人需求的企业，大多会通过提高薪酬水平来招募人才。

智联招聘在线数据显示，广州地区2017年冬季求职期的平均薪酬为8007元，在全国37个主要城市的薪酬水平中排名第7位。北京、上海、深圳、杭州和宁波的排名前五，东莞的薪酬水平本季度表现突出，平均薪酬超越广州和海口，从上一季度的第八名跃升为第六。同为珠三角的重要城市，佛山本季度的平均薪酬被乌鲁木齐和海口、南宁赶超，跌出10名开外。从具体的薪酬分布来看，东莞本季度薪酬上升，主要因高薪职位占比较多，8000元以上职位占比为29.2%，相比上一季度上升了2.2个百分点。而佛山平均工资相比之下也有增长，只不过涨幅没有乌鲁木齐、海口及南宁明显，导致排名下降。

从薪酬的分布情况来看，广州地区薪酬水平较高，平均月薪4000元至6000元的职位占职位总量的32.9%，8000元以上的占30.3%。

具体来看，中介服务的平均月薪最高，为12489元；其次为信托/担保/拍卖/典当，薪酬水平为10976元；再次是专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)行业，平均月薪为10932元。广州地区平均薪资排名前十的行业，中介服务的平均薪资水平和排名均有所上升，银行业进入薪酬前十的排行榜。航空/航天研究与制造发展较快，相对秋季平均薪酬排名有所上升，位列第四。调查结果显示，各行业发展较为平稳。