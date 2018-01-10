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2017年人工智能带火了哪些词 vr、ar榜上有名

2018-01-10 09:41 来源：科技日报
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　　2017年，人工智能热度不减，显然会继续红到2018。它收获了一批真爱粉，大谈人工智能大法好；也有一群黑粉，对未来人机关系颇为忧虑。

　　近日，腾讯浏览指数基于TBS平台用户的浏览、搜索等数据，对关键词做科学的加权计算得出综合热度指数，正式对外发布了《2017人工智能领域十大热词》。

　　TOP1 机器人

　　机器人是自动执行工作的机器装置。它既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。2017年10月25日，在沙特首都利雅得举行的“未来投资计划”大会上，机器人索菲娅被授予沙特公民身份，她也因此成为史上首个获得公民身份的机器人。

　　TOP2 芯片

　　随着人工智能、物联网、5G、智慧城市等新概念付诸实践，芯片作为载体产生了海量的增量市场需求，变得越发重要。在人工智能市场高速发展的今天，人们都在寻找能让深度学习算法更快速、更低能耗执行的芯片。目前，能够适应深度学习需要的芯片类型有GPU、FPGA和ASIC等。

　　作为一项计算密集型的新技术，人工智能早期可以依靠通用芯片的性能来迅速发展，而后期则必须依靠专用芯片的出现才能统治市场。定制的硬件才能实现更优的功耗效率，满足不同算法、结构、终端和消费者的需求，实现规模化的收益。

　　TOP3 VR

　　虚拟现实（Virtual Reality，简称VR）是近年来出现的高新技术。虚拟现实是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身历其境一般，可以及时、没有限制地观察三度空间内的事物。

编辑： 唐巧燕
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