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这群00后不简单，义卖“学霸秘典”治病救人、捐资助学

2018-01-10 09:40 来源：新华网
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　　近日，一则“中学生义卖学霸秘典 所得全部用于支教”的网络视频引发社会关注。目前，记者已辗转联系到这次义卖活动的发起者——成都树德中学光华校区的一群高中学生。这群00后利用课余时间成功制作《学霸秘典》，义卖所得或治病救人，或捐资助学。

　　利用午休收集扫描笔记，首次义卖所得捐给了白血病患儿

　　“上一次义卖我们没有什么经验，遇到了很多困难，制作成本也很高，印刷店老板的电话都快被我们打爆了。”

　　曹宗圳，成都树德中学光华校区高二学生，《学霸秘典》义卖活动发起人之一。

　　回忆义卖历程，曹宗圳说，学校校图书馆收藏了不少往届毕业生的学习笔记。为了充分开发、共享这些宝贝，2017年1月，加入学校策划部的同学对这些笔记进行了筛选总结并结集成册，于是就有了第一本《学霸秘典》。

　　那一次义卖，在扣除成本费后，同学们将筹到的1400余元善款全部捐给了白血病患儿小辰(化名)，为其进行骨髓移植治疗尽了一点心意。

　　“后来我们又推出了‘秘典’2.0。”树德中学光华校区校学生会组织部负责人秦好和杨承瑞介绍，与第一版相比，笔记内容更丰富、更有条理，并且增加了例题版块，还多了同学们自己制作的插图、装帧设计。

　　秦好说，新增的内容很多来自目前正读高三的同学，“他们正在总复习，我们都是在中午把他们的笔记借过来，利用午休时间来整理和扫描笔记内容。”

　　经过一个月的努力，同学们终于推出了升级版的《学霸秘典》。在此期间，他们也与文具商和印刷店谈成了赞助合作，使得这一次义卖活动的成本大大降低。

　　去年12月29日第二次义卖活动结束时，同学们结算了销售额，共筹集到2200余元善款。“今年的善款我们要捐赠给云南省的一个支教队伍。”秦好说。

编辑： 唐巧燕
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