高校教师考前开直播间辅导？往届生也来蹭课

“还有不到2天就要期末考了，小可爱们都复习得怎么样啦？今天17点，我来跟大家分享具体怎么复习备考。”6日上午，武昌工学院机械学院教师李敏在qq说说上发布的一则直播辅导通知瞬间被学生们刷屏。当日下午，在线观看人数比该专业实际人数还多出了30人，原来视频吸引了不少往届毕业生前来蹭课。

“还有不到2天就要期末考了，小可爱们都复习得怎么样啦？今天17点，我来跟大家分享具体怎么复习备考。”6日上午，武昌工学院机械学院教师李敏在qq说说上发布的一则直播辅导通知瞬间被学生们刷屏。当日下午，在线观看人数比该专业实际人数还多出了30人，原来视频吸引了不少往届毕业生前来蹭课。

“每个我教过的学生都有我的qq号。”据了解，李敏在该校负责《机械工程测量》这门课程的教学已有四年时间。平时，对班级有关的通知她都会发在qq说说上。考前不少学生向她反映课程中的知识点有些生疏了，希望能帮他们划划重点。于是李敏就想出了考前开视频直播辅导的方法来为学生答疑助考。

该校机械设计及其自动化专业（以下简称机制）1506班的汪启航称，任课老师李敏平时对待学生就像姐姐一样，非常亲切，所以同学们有想法就直接告诉了她。

李敏负责15级机制专业五个班的《机械工程测试》课，共170多人。考虑到很多学生因结课回家去了很难把大家召集齐，于是想出了直播的办法。“大概准备了一周才定下时间，第一次直播还是有点紧张的，毕竟跟面对面上课还是有所差别。”

下午5时开始，开播后仅3分钟直播间就“挤”进了近百人。当天下午李敏直播了近一个小时，主要是帮同学们梳理知识点，然后回答了同学们提出来的部分重点、难点。当天6时左右，李敏老师才结束直播。共有200多名学生参与了直播，点赞数超过两千，粉丝增长数过百。

“如果有下次，我还得准备更充分些。”李敏称，直播有其便利，也有不足。如果学生提问题目过长又需要大量计算，她就没办法去直接演示给学生看。8日下午，同学们考完了试，李敏将自己的直播收益变成红包，在班群发给大家，祝大家好好享受大学的最后一个寒假，并注意回家安全。

“这个方式很好啊，学生的接受度高，还紧跟时代的潮流。”《机械传动控制》课程任课教师彭研说，教育应该适应社会发展，享受科技带来的便利。