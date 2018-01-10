不良校园贷都有哪些“坑”

给几个班级讲解过不良校园贷的危害后，湖北汉江师范学院的辅导员毛晶玥发现，“问题比想象中严重”。

给几个班级讲解过不良校园贷的危害后，湖北汉江师范学院的辅导员毛晶玥发现，“问题比想象中严重”。

随着不良校园贷问题的不断发酵，不少高校开始向学生普及相关知识。和其他辅导员一样，毛晶玥把讲课的主题聚焦在告诉学生“如何树立正确的消费观”。可几次课下来，很多学生不以为然，甚至有班干部和成绩拔尖儿的学生当面说，“老师，我觉得超前消费没什么。”

讲课的次数越多，她也越来越清晰地发现，不良校园贷隐藏的“坑”还有很多。已从事学生工作4年的毛晶玥决定一探究竟，2017年上半年，通过搜索，她加入了10多个不良校园贷的社交网络群，卧底半年，将所见所闻写成文章，还制成了短片发到网上，引发了广泛关注（详见《中国青年报》2017年12月29日报道《80后女辅导员揭不良校园贷陷阱》）。

贷款平台变着花样伪装

“要接触校园贷太容易了，学校的厕所里都有宣传广告。”毛晶玥说。

她的“卧底”也比想象中要顺利很多：输入几个关键词，随便一检索，就找到了与不良校园贷相关的10多个App和公众号。申请加入的几个社交群也在简单问及个人信息后，很快就通过了她的申请。

毛晶玥表示，现在的大学生价值观更加开放和多元，一些学生认为“用明天的钱去过今天的生活”再正常不过。但实际上，学生一开始只是想出去旅游，或者想买个一两千元的东西，借了钱才发现，半年多欠款就滚到了10万元。

相比于单纯的学生，贷款平台却变换花招“伪装”——这些贷款平台在开始会将高额的利息隐藏在各种生涩或专业的字眼儿中，用文字游戏或信息的不对称让学生误以为“事情很简单”。

为了逃避监管，这些贷款平台会以打借条的形式，诱导学生录下“自愿借款”的证据，把借贷伪装成正常借款。有时，他们还会伪装成商品分期付款合同。

合同也通常是“猫儿腻”最多的地方。毛晶玥发现，某某贷以月利率0.99%的噱头，造成利息不高的假象，但经过推算，这款校园贷的实际年利率达21.25%。再加上各种名目的手续费、中介费，有的不良校园贷的利率高达50%甚至200%。

与正规的贷款相比，不良校园贷能够轻易渗入校园，还因为它的门槛非常低。

毛晶玥介绍，申请这些不良校园贷所需的证件非常少，很多时候，学生只要年满18岁，再提供一个使用半年以上的手机号，登记家长及学校的联系方式，就可以轻松借到钱。有些平台甚至让学生在网贷前签保证书，称自己不是学生；还有平台以假装购买物品的形式，让学生签分期付款合同，变相放贷。