“广州交通大学”年内开工，拟2020年招生_…

市政协十三届一次会议上，一系列优秀提案受到了广泛重视，被党政部门采纳或成为决策的重要参考，许多提案逐步“开花结果”。例如，广州市政协常委曹志伟《关于创办广州交通科技大学的建议》提案，被广州市政协评为优秀提案。目前，广东省教育厅已将新建“广州交通大学”纳入省高校设置“十三五”规划（草案）。

市政协十三届一次会议上，一系列优秀提案受到了广泛重视，被党政部门采纳或成为决策的重要参考，许多提案逐步“开花结果”。例如，广州市政协常委曹志伟《关于创办广州交通科技大学的建议》提案，被广州市政协评为优秀提案。目前，广东省教育厅已将新建“广州交通大学”纳入省高校设置“十三五”规划（草案）。

政协提案催生一系列改革成果

广州市政协机关巡视员史国超介绍，在经济建设方面，2017年有提案101件，占31.2%。内容主要涉及加快推进创新驱动发展、优化创新创业环境、深化供给侧结构性改革、促进农业发展和农民增收、振兴实体经济、发展先进制造业和高端服务业等。如广州市市长温国辉督办的关于壮大民营创新主体的建议提案，市科创委予以采纳，出台《关于促进民营经济发展的若干措施》，重点发展IAB、NEM等新兴产业，研究设立财政投资规模50亿元的广州市科技成果产业化引导基金。

城建资源环境方面，2017年有提案89件，占27.6%。内容主要涉及推进枢纽型网络城市建设、完善大交通综合网络体系、优化提升城市功能品质、系统推进城市更新、持续加强生态环境治理、健全城乡公共安全体系等。如广州市委书记任学锋督办的关于绿道步道公交三网融合的建议提案，市住建委和国规委予以采纳，结合“一江两岸三带”建设、财富全球论坛筹备等工作，提升“一江两岸三带”核心段的城市新风貌。

教科文卫体方面，2017年有提案74件，占22.9%。内容涉及优化教育资源配置、加强公办和普惠性民办幼儿园建设、规范小学生课后托管、应对全面“二孩”对教育医疗的需求、加强出生缺陷和精神疾病防控、推进基层医疗服务能力建设、发展科技金融、加快国际科技创新产业区建设等。如关于加快教育大数据建设的建议提案，市教育局予以采纳，开展教育信息资源大数据平台项目，发布了《广州市中小学（中等职业学校）智慧校园建设与应用标准体系（试行）》。

社会民生事务方面，提出提案59件，占18.3%。内容主要涉及进一步推进养老服务业综合改革试点工作、完善社会救助体系、推广“时间银行”社区志愿服务模式、发展法律服务业、加强人才队伍培养和社会组织建设、深化行政审批制度改革、提升社会治理水平等。关于进一步提升养老服务水平的系列提案，市府办公厅印发《关于促进医疗卫生和养老服务相结合的实施意见》等政策文件；市人社局制定《广州市长期护理保险试行办法》，在全市开展长期护理保险制度的试点工作；市民政局以老年人服务需求为导向加强顶层设计，投入1.1亿元资金支持居家和社区养老服务改革试点，构建全覆盖的社会化“长者饭堂”服务体系。