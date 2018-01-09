南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>留学

留学坚持不下去了，咋办？

2018-01-09 10:46 来源：人民日报海外版
字号减小 字号增大

　　面对新的学习环境，初出国门的海外学子中，有的能快速适应，有的则需要时间来磨合。如何能让磨合的过程尽可能地缩短，听听过来人怎么说。

　　用兴趣转移注意力

　　小学到初中，初中到高中，再到步入大学，人们在面临阶段性改变时，都需要一个重新适应新环境的过程。对初到国外的海外学子来说，除了因阶段性改变而带来的不适应之外，还会面临不一样的困难：语言不过关、上课跟不上；交友麻烦多、孤单感更甚；亲友相距远、爱情没保障……种种压力接连袭来，让有些学子招架不住。

　　据临床心理学博士王怡蕊介绍，在留学过程中产生不适应的学子比例较高，但会发展至心理障碍问题的一般都是不爱表达情绪、喜欢把事情闷在心里的学生。本着“不想给人添麻烦”的心理，在自我疏解的道路上走进了死胡同，让问题变得更加复杂。“产生负面情绪时，不妨和父母、朋友及时沟通，或许你一直纠结的事情能够迎刃而解。”

　　除此之外，王怡蕊还建议，可以用兴趣爱好转移注意力，比如画画、听音乐、做瑜伽等。在负面情绪袭来时，选择“暂时性撤退”，避免与问题的正面对抗。

　　不要为融入而融入

　　除了不适应环境之外，不少海外学子会有这样的困惑：“人生地不熟的我，到底应该怎么交朋友？”

　　在加拿大阿尔伯塔大学就读的刘畅就有这样的烦恼：“我所在的地方中国人比较少，即使有大多也是广东人。他们早就形成了一个自己的社交圈，我感觉很难融入进去。另外，因为中外文化背景和生活方式的差异，和外国人交朋友感觉不在同一个频率上。与中国十几个小时的时差也让我很难和国内的朋友及时交流，这让我觉得很孤单。”

　　在笔者采访中，几名留学生的经验是：“逼迫自己融入”并不可取。比如外国同学爱吃带血的牛排，而你内心是抗拒这类食物的，却为了看上去兴趣相投也跟着直呼“好吃”，这反而会给自己造成压力。

　　就读于澳大利亚昆士兰大学的于素媛表示，她并不会为了交友而去改变自己的习惯，对于自己不能接受的人和事会明确拒绝。“澳大利亚很多元化，我觉得并不是必须要融入当地人的社交圈。我的同学里有很多亚裔，差异不大的生活习惯让我们能更轻松地接受彼此，成为朋友。”于素媛如是说。

　　除此之外，于素媛还参与了很多志愿者活动，她觉得这也是排解压力的好办法：“相对来说，志愿者的价值观相近，更易成为朋友。”于素媛在志愿者活动中如愿交到了很多朋友，这也让她的生活更加丰富，也自信了许多。

　　及时进行心理咨询

　　适应新环境的情况大多类似，不适应的情况却千差万别。

　　知乎上曾有留学生说，他的朋友因为学习和生活的压力，“精神恍惚，行为做事已经不是正常人的表现”，甚至有自残和自杀的倾向。在一次赶火车时，他的朋友不慎从台阶上滚落，被送到医院后，医生发现他情绪起伏很大，便把他转移到了心理专科医院治疗。

　　相关专家指出，有负面情绪的人都应当及时向有能力、有资质的人发出信号，表示“我需要适当的疏导”，心理求助并不难堪。面对矛盾并解决矛盾并不可怕，可怕的是逃避矛盾，直到它发展到自己都无法控制的时刻，一触即发。

　　国外大学大都设有专门的心理咨询室，对于留学生常见的心理问题很有经验。但也有学子不愿意在校内求医，害怕被同学知道、议论。对此，王怡蕊建议可以预约校外的心理咨询师，有中国或亚洲背景的咨询师相对更为合适，因为交流顺畅会使学子更轻松畅快地表达情绪。“如果不想面对面交谈，还可以选择线上模式，比如一些提供心理调节培训方法的网站以及提供心理疏导的公众号。及时求医并不可怕，也不代表学生是异类，保持自身健康的情绪状态才是最重要的。”王怡蕊说。（记者 赵佳雯）

编辑： 唐巧燕
相关新闻
留学

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
银装素裹美如画！广东迎来2018年第一场雪_…
今年的国家科技大奖，广东交出这份亮眼的…
一辈子交五险一金退休能拿多少？这些数字…
广东拟新增47个博士点116个硕士点 有你的…
“广州交通大学”年内开工，拟2020年招生_…
广州放宽非户籍人口落户通道 这些群体将受…
“紫光阁饭店”事件，乌龙背后是热搜的生…
李水华主持召开2017年度民主生活会会前征…
港珠澳大桥主体工程正式具备通车条件 助力…
粤三级公立医院全部参与医联体建设 家门口…
推荐

我在美院修文物！让木雕重现金光闪闪

气温骤降，千万注意这个“隐形杀手”！

广东人煲排骨汤别再放玉米了，加点它比人参还养人！

法国小伙儿喊话：我可被微信害苦了！

一盘饺子58元！下月起白云机场商品须与市区同价！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235