留学坚持不下去了，咋办？

面对新的学习环境，初出国门的海外学子中，有的能快速适应，有的则需要时间来磨合。如何能让磨合的过程尽可能地缩短，听听过来人怎么说。

面对新的学习环境，初出国门的海外学子中，有的能快速适应，有的则需要时间来磨合。如何能让磨合的过程尽可能地缩短，听听过来人怎么说。

用兴趣转移注意力

小学到初中，初中到高中，再到步入大学，人们在面临阶段性改变时，都需要一个重新适应新环境的过程。对初到国外的海外学子来说，除了因阶段性改变而带来的不适应之外，还会面临不一样的困难：语言不过关、上课跟不上；交友麻烦多、孤单感更甚；亲友相距远、爱情没保障……种种压力接连袭来，让有些学子招架不住。

据临床心理学博士王怡蕊介绍，在留学过程中产生不适应的学子比例较高，但会发展至心理障碍问题的一般都是不爱表达情绪、喜欢把事情闷在心里的学生。本着“不想给人添麻烦”的心理，在自我疏解的道路上走进了死胡同，让问题变得更加复杂。“产生负面情绪时，不妨和父母、朋友及时沟通，或许你一直纠结的事情能够迎刃而解。”

除此之外，王怡蕊还建议，可以用兴趣爱好转移注意力，比如画画、听音乐、做瑜伽等。在负面情绪袭来时，选择“暂时性撤退”，避免与问题的正面对抗。

不要为融入而融入

除了不适应环境之外，不少海外学子会有这样的困惑：“人生地不熟的我，到底应该怎么交朋友？”

在加拿大阿尔伯塔大学就读的刘畅就有这样的烦恼：“我所在的地方中国人比较少，即使有大多也是广东人。他们早就形成了一个自己的社交圈，我感觉很难融入进去。另外，因为中外文化背景和生活方式的差异，和外国人交朋友感觉不在同一个频率上。与中国十几个小时的时差也让我很难和国内的朋友及时交流，这让我觉得很孤单。”

在笔者采访中，几名留学生的经验是：“逼迫自己融入”并不可取。比如外国同学爱吃带血的牛排，而你内心是抗拒这类食物的，却为了看上去兴趣相投也跟着直呼“好吃”，这反而会给自己造成压力。

就读于澳大利亚昆士兰大学的于素媛表示，她并不会为了交友而去改变自己的习惯，对于自己不能接受的人和事会明确拒绝。“澳大利亚很多元化，我觉得并不是必须要融入当地人的社交圈。我的同学里有很多亚裔，差异不大的生活习惯让我们能更轻松地接受彼此，成为朋友。”于素媛如是说。

除此之外，于素媛还参与了很多志愿者活动，她觉得这也是排解压力的好办法：“相对来说，志愿者的价值观相近，更易成为朋友。”于素媛在志愿者活动中如愿交到了很多朋友，这也让她的生活更加丰富，也自信了许多。

及时进行心理咨询

适应新环境的情况大多类似，不适应的情况却千差万别。

知乎上曾有留学生说，他的朋友因为学习和生活的压力，“精神恍惚，行为做事已经不是正常人的表现”，甚至有自残和自杀的倾向。在一次赶火车时，他的朋友不慎从台阶上滚落，被送到医院后，医生发现他情绪起伏很大，便把他转移到了心理专科医院治疗。

相关专家指出，有负面情绪的人都应当及时向有能力、有资质的人发出信号，表示“我需要适当的疏导”，心理求助并不难堪。面对矛盾并解决矛盾并不可怕，可怕的是逃避矛盾，直到它发展到自己都无法控制的时刻，一触即发。

国外大学大都设有专门的心理咨询室，对于留学生常见的心理问题很有经验。但也有学子不愿意在校内求医，害怕被同学知道、议论。对此，王怡蕊建议可以预约校外的心理咨询师，有中国或亚洲背景的咨询师相对更为合适，因为交流顺畅会使学子更轻松畅快地表达情绪。“如果不想面对面交谈，还可以选择线上模式，比如一些提供心理调节培训方法的网站以及提供心理疏导的公众号。及时求医并不可怕，也不代表学生是异类，保持自身健康的情绪状态才是最重要的。”王怡蕊说。（记者 赵佳雯）