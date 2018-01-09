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3岁儿童日均屏幕时间超2小时 过度或致语言能力下降

2018-01-09 10:46 来源：解放日报
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　　屏幕暴露，到底是敌，还是友？根据一项上海地区3岁儿童屏幕时间现状调查显示，来自16个区20000余名3岁儿童，平均每天屏幕时间在2小时42分钟。“屏幕暴露”正在走近不会说话的宝宝。在今天（12月26日）“幼有所育——十六区十六讲”活动第一讲上，上海交通大学(分数线,专业设置)医学院附属儿童医学中心儿科学教授江帆围绕“过度的屏幕暴露对孩子的危害”问题，给出适合的育儿建议。

　　根据中国8省市4岁以下儿童看电视时间，我国2岁以上儿童看电视的比例为93.2%，其中看电视时间大于等于2小时的占19.9%。与不看电视的婴幼儿相比，每天看电视时间大于等于1小时的婴幼儿，其就寝时间推迟、入睡潜伏期延长、夜间睡眠时间缩短。每小时的电视或录像，可能导致儿童语言能力评分下降。

　　江帆说，儿童早期是发育的关键期，尤其对今后成长和学习至关重要。现有研究表明，成人智力水平的一半是在4岁前发展起来的，因此，早期的促进发展措施可以提高今后的智力发育水平。重视儿童早期发展，家庭是核心。她建议，2岁以下的儿童不建议接触屏幕，2岁以上的儿童使用屏幕应选择教育类内容，且在家长陪伴下进行，时间控制在1小时。

　　父母是孩子的第一任老师，0—3岁婴幼儿在能力培养和习惯养成等方面进入了关键期，科学、系统、理性的早期家庭养育，能帮助孩子健康快乐成长，为孩子创设温馨安全的成长环境，使其终生受益。随着生活和工作节奏加快，许多初为父母的年轻家长对育儿产生焦虑，缺乏育儿智慧，好心照护却未必符合儿童成长规律。

　　为了引导广大0—3岁婴幼儿家庭树立正确育儿观，掌握科学育儿方法，“幼有所育——十六区十六讲”科学育儿巡讲活动邀请教育、医学、心理学、社会学等领域的专家学者，在每个区组织一场宣讲活动，就家长普遍关心的养育问题答疑解惑，各自从专业角度，普及并宣传科学育儿方法和内容。此次“幼有所育——十六区十六讲”活动，希望为广大0—3岁婴幼儿家长减缓焦虑的育儿情绪，帮助家长“教子有方”。

编辑： 唐巧燕
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