【调查】87.2%受访者接受过在线教育

某移动互联网行业市场信息咨询机构发布的《2017年中国在线教育行业白皮书》显示，2018年，中国在线教育市场规模将突破3000亿元。

越来越多的人正通过网络进行线上学习。某移动互联网行业市场信息咨询机构发布的《2017年中国在线教育行业白皮书》显示，2018年，中国在线教育市场规模将突破3000亿元。不过，在线教育迅速发展的同时，一些问题也随之暴露出来。

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2023名受访者进行的一项调查显示，87.2%的受访者接受过在线教育。54.1%的受访者认为在线教育平台教师职业道德和教学水平参差不齐。50.4%的受访者期待加强在线教育平台教师资格筛选和能力评估。

受访者中，00后占1.3%，90后占29.3%，80后占49.8%，70后占15.0%，60后占4.2%，其他年龄段占0.4%。

64.2%受访者觉得线上教育学习效果好

35岁的王泽鑫（化名）是某民企的员工，他曾给10岁的女儿报过一门在线英语课。“我自己英语不好，没法教孩子。报线下班还得接送，就选了一门在线课程”。

今年26岁的黄金玲在某互联网创新教育公司工作，主要负责为残疾人提供线上教育。由于工作需要用到数理统计知识，黄金玲在慕课上选了两门评价比较好的课程。

本次调查显示，87.2%的受访者接受过在线教育。对于为什么会通过网络平台学习，55.2%的受访者是为发展兴趣爱好，50.0%的受访者是为考证，33.2%的受访者是在线上平台学习学校课程，17.9%的受访者通过线上平台补习。

黄金玲一般在晚上进行线上学习，两门课一共20课时，她感觉学习效果还不错。

与黄金玲的感受不同，王泽鑫则觉得在线学习效果不太好。“小孩注意力不集中，在线课程老师又不能监督，只是干巴巴地讲”。

调查显示，64.2%的受访者认为线上教育的学习效果好，31.7%的受访者觉得一般，4.2%的受访者觉得不好。

在黄金玲看来，在线课程都在网络上，什么时候听都可以，选择性也多。“比如数理统计，很多学校都有公开课，你可以选择评价最高的，最适合自己的”。

在线教育有哪些优点？调查中，74.8%的受访者认为是上课方便，不受时间地点限制；46.4%的受访者认为是价格便宜；40.5%的受访者感觉互动效果好，不只以教师为中心；39.5%的受访者认为这种授课方式便于知识资料的管理和查看；33.4%的受访者认为可以听世界各地不同教师的课程。