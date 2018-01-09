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院士教授本科课程能激发学生学习兴趣？

2018-01-09 09:25 来源：中国青年报
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　　在武汉大学，一门名为“测绘学概论”的基础课，由6名院士和4名教授共同讲授，已坚持了20年。这门课也因此被称为“最奢侈的基础课”。

　　上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1979名大学生进行的一项调查显示，60.8%的受访大学生认为院士回归本科课堂能激发学生的学习兴趣，87.7%的受访大学生希望自己学校的院士讲授基础课。如果身边有院士授课，77.8%的受访大学生会去听。

　　受访者中，00后占4.1%，90后占45.6%，80后占37.0%。居住在一线城市的受访者占32.8%，二线城市的占47.4%，三四线城市的占16.5%。

　　55.5%受访大学生偶尔听院士授课

　　李玉是武汉大学的一名大四学生。四年里，他听过很多院士讲授的课程。据他介绍，他所在学校的讲座以及党课中有很多是院士讲授的。“我听说我们专业在研究生期间，会有一部分课程是院士主讲，其中包括很多知名的大家。这些课程很受学校重视和学生期待”。

　　北京某高校研究生刘凯则很少听院士授课。“可能和我的专业有关系，我学的是工科，大部分时间都在实验室和基地做实验，在校园和课堂内的时间相对少，而且研究生的课程大部分还是导师带着走。我和院士近距离接触都是在院士讲坛这种大讲座上，吸收一些和本专业不同的知识，领略一下名家风采。这种机会本科的时候多一些，研究生后因为时间不足就少了”。

　　参与本次调查的受访大学生中，28.9%的人经常听院士授课，55.5%的人偶尔听，15.7%的人从未听过。受访大学生最常听院士授课的场合是学校组织的相关讲座（45.3%），其次是本科教学期间（38.0%），然后是研究生教学期间（36.4%），另外还有校外相关讲座（18.3%）等。

　　北京某高校大三学生岳琪琪（化名）所在的学院是学校里为数不多的文科类学院。“学院的老师比较注重学生的人文素养，因此经常会推荐我们听一些名家讲坛，其中有不少是知名院士主讲的。虽然院士们专业不尽相同，但是他们总能在课上谈及一些深刻的道理，或者用简单易懂的语言阐释深奥的话题。我大学这三年听了很多这种类型的讲坛。”她说。

　　院士回归本科课堂有什么意义？调查显示，60.8%的受访大学生认为能激发学生的学习兴趣；55.6%的受访大学生觉得能发现和培养人才，有利于学术方面的传承；50.8%的受访大学生认为可以传播前沿的学术理论；42.0%的受访大学生认为可以让学生感受大师的魅力；仅4.1%的受访大学生认为是大材小用，院士应发挥更大的作用。

　　刘凯认为，院士授课的益处在于引导学生从更高的视角去看待问题，从更新的角度思考问题，让学生的思维不仅仅囿于自己的专业和学科。

编辑： 唐巧燕
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