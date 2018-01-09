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2018高考大纲稳中微调

2018-01-09 09:57 来源：光明日报
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 　　2018年高考考什么？哪些知识点必考，哪些又是新增内容？日前，教育部正式公布了《2018年普通高等学校招生全国统一考试大纲》（以下简称《大纲》），为上述问题给出了明确答案。

　　总体稳定，注重基础要求

　　《大纲》是高考命题的规范性文件和标准，也是考试评价、复习备考的依据，它不仅明确了高考的性质和功能，还规定了考试内容与形式，对指导高考内容改革、规范高考命题都有重要意义。

　　记者了解到，与2017年相比，《大纲》总纲变化不大，除地理学科略有调整外，多数学科考纲保持稳定，体现了《大纲》的稳定性和严谨性，也预示着高考命题的稳定性和连续性。整体来看，《大纲》体现了新课改的理念，促进学生全面健康发展，围绕学科核心素养全面考查学生的基础知识、关键能力、审美鉴赏和核心价值观。

　　以文理科的数学考试大纲为例，无论是知识内容及其要求的了解、理解、掌握水平，还是对空间想象、抽象概括、推理论证、运算求解、数据处理、应用意识和创新意识等能力的要求，以及个性品质要求和考查要求等方面，均无明显变化。

　　据此，专家分析认为，2018年的高考数学命题应该会延续2017年的相关做法，在考查基础知识的基础上，注重对数学思想方法的考查，注重对数学能力的考查，展现数学的科学价值和人文价值，同时兼顾试题的基础性、综合性和应用性，重视试题间的层次性，合理调控综合程度，坚持多角度、多层次考查，努力实现全面考查综合数学素养的要求等。

编辑： 唐巧燕
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