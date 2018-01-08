流感来了！该怎么保护家中萌宝？

最近，很多人被流感击中，出现了发烧、头疼、精神不好、呕吐腹泻等症状。医院早已人满为患，发烧的小患儿们像“小火炉”一样一脸疲倦地依偎在爸爸妈妈的怀里，不仅孩子，甚至成年人也纷纷中招，高烧难退。

近日，北京市已经进入季节性流感等呼吸道传染病的高发季节，仅2017年第52周（2017年12月25日至2017年12月31日），全市共报告流感样病例7872例，较此前一周上升了48.75%，高于近3年的平均水平。据悉，本次流感多种病毒类型并存，乙型流感病毒、甲型H3N2和甲型H1N1流感病毒共同流行，其中乙型流感占到了大多数，很多患儿就同时感染多种病原。此外，呼吸道合胞病毒也占有较高比例，这一病毒更多的是引起下呼吸道感染。此次流感势头迅猛，传染力较强，在这场流感大战中，该怎样照顾好家里的萌宝呢？

发烧了到底该怎么办？

面对着小脸烧得红扑扑的孩子，你还能淡定吗？

不要慌！首先，要正确认识发烧。发烧是人体对抗病原菌的生理抵抗机制，对人体起到保护作用。尽管孩子们的体温牵动着家长们的心，但是更要理性对待，不能遇到一点点体温上升就盲目地往大医院跑。

北京儿童医院的专家为广大家长们献上“攻略”，不管孩子是何种原因引发的感冒发烧，都应先观察，再就医。孩子体温超过38.5摄氏度时建议服用退烧药；如孩子体温高，但精神状态还不错，面色如常或潮红，服药退烧仍像平时一样玩耍，说明病情不重，可对症用药并密切观察，同时注意多喝水、清淡饮食、好好休息，做好居家护理；如孩子表现异常，精神状态不好，嗜睡、烦躁交替，甚至出现神经系统症状，如抽搐等，则提示病重，应尽快就医。

合理规划就医其实很容易

说起去医院，家长们就头疼，预约、挂号、缴费，各种排队，明明给娃儿挂了个急诊，结果还是看成了“慢诊”。如今病人多、大夫少，医院人山人海，焦急的家长们抱着孩子挤在诊室门外，恨不能马上就能给自家娃儿排上。然而，医院就诊高峰期间，等待时间必然会相对延长，不过，只要耐心等，肯定能够排得上，大夫一定能给看。

在此，建议家长们提前收藏当地儿科医疗机构名单，了解知名儿童医院分级诊疗服务体系，先在家通过手机APP、微信等方式预约挂号，合理安排就诊时间。如果孩子夜里发烧不太严重，精神状态尚可，建议尽量避开人手相对紧张的夜间急诊，如选择急诊就诊，按照急诊“红黄绿”分区分级诊疗规定，遵从医生安排，合理利用急诊资源，让真正的急诊病人优先使用。

重要的是，在医院就医的时候，家长一定要记得给孩子戴上口罩，避免交叉感染。同时，家长也要注意加强防范，不要在医院重灾区被沦陷，在照顾病娃儿的过程中。

治愈流感是一个过程急不得

家长带孩子去医院，面对大夫不禁连倒苦水，把自己家娃儿的发病过程仔仔细细描述了遍，就怕大夫诊不明白，然后，恨不能大夫开最好、最贵的药，梦想着一剂汤药，药到病除。

然而，流感属于病毒性感染性疾病，虽然有比较有效的抗病毒药物，但是病情恢复仍需要一个过程，一般需要5至10天，如果发生并发症病程更长。因此，流感的治疗是一个过程，家长们急不得。

更不要一发烧就想着输液，高热不是输液的绝对指征。但对于有严重的恶心、呕吐、腹泻等消化道症状的患儿，或者出现了明显的内环境紊乱，或者有其他特殊情况时可以有针对性的输液治疗。

家有萌宝日常细节需注意

宝贝发烧，家长接招，在家也能这样简单应对。如果体温不太高，家长可以采取物理降温方法。高热时可使用解热镇痛药，发病早期使用退热药效果不佳时，不要频繁使用解热镇痛药，以免引起严重的药物不良反应。

流感通过呼吸道飞沫传播，患者打喷嚏或者说话时候从口腔喷出来的唾液可以传播给与其密切接触的人，因此，家长们在家要注意勤开窗，加强空气流通，不要和孩子在公共场所以及空气不流通的地方久待，戴好口罩加强防护，护好口鼻，日常生活要注意卫生，勤洗手。

孩子发烧，要多休息，保证充足的睡眠，多饮水，饮食要清淡，注重营养的摄入。