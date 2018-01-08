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北大博士研究生英语水平考试听力放错 校方回应

2018-01-08 08:52 来源：中国广播网
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　　据中国之声《新闻晚高峰》报道，昨天是北京大学进行2018年博士研究生英语水平考试的日子，然而考试过后有不少考生反映，英语试卷听力部分出现播放差错，可能会影响自己的考试成绩。如此重要的考试当中究竟是哪个环节出现了差错？对于考生们反映的情况，北京大学方面又怎么回应？

　　北京考生邵先生(化名)告诉记者，昨天的考试上午8：30开始到11：30结束。自己在进行第一部分听力内容的考试过程中，当播放到第二段材料时发现了问题，“听第二段时感觉明显对不上，试题第一部分是听力部分，其中第二段和第三段的听力材料播放时顺序播放反了，我在做第二部分听力题目时，听的是第三段材料，题目完全没法做，第三部分也是这情况。”

　　因为考试时间紧，又考虑到后续答题，邵先生当场并未提出疑问。“一是考试时间紧，二是它已经播过了，没法去解决问题，影响我考试时间，如果我在考场说出来，怕影响其他考生。不想再分心了，至少我自己是这样，我那个考场没有其他考生当场提出质疑，可能跟我的心理差不多。”

　　邵先生说，在差不多考试进行了一多半时，监考老师进来念了一个通知，叫考生们涂答题卡时，涉及到的这部分按照试卷上的顺序来填涂，这也进一步印证了他的判断。“学校会统一处理，但没有说明确切怎么处理。”

　　邵先生介绍，由于目前北大博士招生采用申请制，考生可以选择考北大自己组织的英语考试，也可以拿其它英语成绩，比如雅思、托福等考试成绩来申请，而部分院系则要求考生必须参加这一考试。邵先生认为，相比用托福、雅思等成绩申请的考生，在同等条件下，无疑选择考北大英语考试的学生会比较吃亏。“如果北大这次考试将错就错，肯定一般考生损失了这七道题的分，总分一百分，必然分数会普遍偏低，相对于拿其它的英语成绩，比如雅思托福来申请的考生来说肯定吃亏。”

　　今天上午记者在微博上搜索发现，也有昨天参加北大博士研究生英语水平考试的考生反映这一问题，有考生吐槽“听力第三篇和第二篇放反了，最后老师提示时竟然全考场蒙圈，虽然听出来了，但也没来得及选。”

　　公开资料显示，北京大学博士研究生英语水平考试是为了适应北大采用“申请-考核制”方式招收博士研究生而设立，于2015年底首次举行。根据北京大学官网发布的消息，当年共有1837人报名参加考试。邵先生表示，今年考试人数估计有两三千人。“保守来说应该是千人级别，我过去时看到二教三教两栋教学楼都是作为考场用的，一栋教学楼有五层，一个教室有三四十人，去年参加这个考试的据说有两千多人。”

　　在邵先生看来，重新组织考试的可能性不大，但由于一直没有得到北大将对此事如何处理的消息，邵先生担心，由于多数院系已经提前划定了分数线，如果昨天考试中的听力部分将错就错，必然对考生录取造成影响。“现在很多院系已经定了考博分数线，好多至少是60(分)，有的是65(分)甚至更高，这样等于在分数线死了的情况下，把我的分数压低，确实无法接受。”

　　对于考生反映的英语考试听力播放出现差错一事，北京大学方面今天下午回应中国之声称：2018年1月6日上午在北大博士研究生英语水平考试中，听力部分passage two、three的音频文件编辑顺序出现错误，影响了考生该部分的正常考试，对此深表歉意。学校高度重视，将会按照有利于考生的原则妥善处理。对于此次出现的错误一定会汲取教训，并会进一步处理和整改，完善制度，加强管理。有关此事的最新进展，中国之声也将继续关注。

编辑： 喻孟
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