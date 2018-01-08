“80后”职高生执掌两家智能装备公司

让人想不到的是，这条自动化生产线，竟是“80后”职高学生黄均学执掌的公司为凯罗尔量身定制。

近日，重庆日报记者在大足凯罗尔机械配件有限公司看到一条先进的自动化生产线：5台生产机器仅需一名工人操作，产能却达到传统生产线的2倍以上。

让人想不到的是，这条自动化生产线，竟是“80后”职高学生黄均学执掌的公司为凯罗尔量身定制。

33岁的黄均学是大足区高升镇新光村人，从大足职教中心毕业后便南下打工，在广东东莞创办了“承恩自动化设备公司”。2016年底，他又回乡创办“承锋智能装备公司”，2017年便实现产值近1000万元。

从小贫困又无高学历的黄均学如何实现“逆袭”，执掌两家智能装备公司？其经历，颇有些传奇色彩。

职高生获日资企业高层赏识

“和很多农村娃一样，我只想学门技术，早日赚钱为父母分忧。”因此，黄均学初中毕业后选择了职业高中的计算机和电子专业，毕业后在高升镇开了家电器维修店。但他并不满足于此，3年后决定去广东学习先进的电子技术。

黄均学应聘进了广东一家大型日资企业，成了一名一线技术员。他非常珍惜这来之不易的机会，不仅努力钻研专业技术，还利用空余时间自学日语，一年多后便能用日语跟日本同事进行工作交流。

在这家电子企业埋头苦学的8年间，黄均学的专业技术超越了不少高学历技术员，渐渐从一线技术员成长为改善本部部长、技术总监和部门经理。在新的岗位上，他更加努力地向前辈们学习，掌握了自动化控制、机械结构、电子信息管理等技术，并成功完成了企业的60多项技术改造项目。

黄均学的创新力、创造力、执行力得到了企业高层领导的赏识，2009年获得集团最佳优秀员工称号，这也是该集团第一个获此殊荣的中国人。

老板借他200万元去创业

“当时，我整个人都懵了！”2012年的一天，黄均学被董事长原田茂也叫到了办公室，告知他以后不用再来上班了。

见黄均学一下子急了，原田茂也赶紧笑呵呵地说：“我观察你很久了，你是个不可多得的人才。如果你继续待在改善本部，已经没有多大的进步空间了。我建议你，离开公司去创业，创业的团队你可以从公司现有的人员里进行挑选。”

原田茂也是个爱才、惜才之人，他相信黄均学这一生一定能大有作为，便建议他成立一家自动化科技公司，还承诺给他介绍相关客户。

可是，创业并不容易，首先，数百万元的启动资金便难住了他。谁知原田茂也的话再次震撼了黄均学：“我借你200万元，够不够？”

有了这200万元借款，黄均学信心满满地开启了自己的创业之路，他将公司取名为承恩自动化设备有限公司，提醒自己不论何时都要有承担、懂感恩。

找技术团队、找厂房地址、找设备原料……一开始，没有任何经验的黄均学走了不少弯路，但他凭借着坚强的信念坚持了下来。

黄均学深知，作为一家科技企业，人才是关键。因此，他聘请的18人技术研发团队中，不乏日本专家和香港顾问，他更是给一位日本专家开出了60万元的年薪。

第一年，黄均学的公司年营业额仅400万元，除去成本，并无利润。直到两年后，黄均学带领技术团队取得了5项国家级发明专利、20多项实用新型专利、2项软件著作权，公司的项目才逐渐在行业内被认可。四轴关节机器人、冲压自动化、拉伸自动化等系列产品的订单纷至沓来，黄均学自己发明的冲压自动化专用机器人产品，因其性能和质量过硬，更是畅销全国。

2016年，黄均学的公司营业额突破4000万元，成为了广东省的高新技术企业，成为美的、海尔及江淮汽车等知名企业的长期合作伙伴。

回乡助力传统企业升级换代

“沿海企业已经步入了自动化生产时代，而家乡的企业还在走传统的生产老路，注定会被市场淘汰。”黄均学2016年底回乡探亲时，在大足区经信委的邀请下，决定投资2000万元回大足创办一家智能装备公司，为家乡的传统企业“量身定制”智能装备。

“很多本土企业在创新和采用智能装备方面的意愿很高，但受制于自身基础条件和员工知识技能水平，不能完全发挥优势。”黄均学经过调查后得出结论，“大足走创新驱动的发展道路，大有前景。”

大足凯罗尔机械配件有限公司以生产汽摩配件为主要业务，去年委托黄均学研发并生产了一套自动化的冲压线，并先期投用了5台机器设备。运行一段时间后，该企业负责人欣喜地告诉重庆日报记者，“单单用工这一项，这5台机器就可节约4个劳动力，且效率提高了2倍左右。下一步，我们要逐步换掉厂里的50多套传统设备。”

短短的一年时间，黄均学已为大足五六家公司设计了不同项目的自动化生产线，比如工地用的脚手架机器人自动焊接生产线、笔记本外壳机械人打磨自动化生产线、压铸件边脚料自动削毛边生产线等。

“我现在成了空中飞人，广东重庆两头跑。”黄均学这样给自己的两家公司定位：广东公司服务于长三角市场，大足公司服务于整个西南片区，同时计划在3年内将总部设立在重庆主城。

去年，黄均学受聘成为母校大足职教中心的兼职讲师，同时也和学校共同建立了“承恩”订制班，目前该班已有近百人的专业技术学生。目前，他正与重庆大学合作成立一个“智能制造研究院”，准备筹建一个30人左右的研发团队，专为传统企业研发自动化设备，帮助传统企业进行技术和设备的智能化改造，实现其生产工艺、产品质量、综合效益的提升。

“没上大学不要紧，只要掌握一技之长，又肯不断去钻研学习，行行都能出状元！”黄均学2018年的目标是，争创产值上亿元。