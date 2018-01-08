毕业生人数连续5年减少就业"含金量"提高

青年技能人才在上海，尤其是一些热门专业的技能人才，如今已经成为当之无愧的“紧俏货”。上海市教委公布的最新统计数据显示，2017年全上海76所全日制普通中职学校毕业生就业率（含升学）高达98.37%，平均起薪增长至3105元。值得注意的是，中职毕业生规模连续5年下降，2013年时有3.97万名毕业，到了2017年，这一数字已经下降至2.97万人，5年减少了1万人。

2017年12月中旬，上海市对在第44届世界技能大赛中获奖的选手进行“重奖”。金牌选手分别奖励人民币50万元，晋升高级技师职业资格，授予“上海市青年五四奖章”“上海市杰出青年岗位能手”，直接办理上海市常住户口落户等。

“重奖”背后，是上海这座特大型城市发展的“刚需”——职业教育要兴起，技能人才要出头。

技能人才迎来“春天”

用“春天到了”来形容一部分技术出众的青年，一点也不为过。

2017年10月19日，多次参加世界技能大赛的上海杨浦职业技术学校学生杨山巍捧回了一座车身修理项目的金牌。这个20岁的年轻人，此前跟随父母在上海一直学习到初中毕业，因为没有上海户口，摆在他面前的只有两条路——要么在上海找一所职业学校学一门技术留在上海，要么回四川老家继续读书参加高考。

杨山巍选择了前者，他进入上海杨浦职业技术学校汽车专业学习。并在入学第二年参加全国职业院校技能大赛获得一等奖。

如今，捧回一块世界技能大赛金牌的他，将不再受制于户籍限制。他不仅拿到了50万元的奖金，还享受到了“高技能人才直接落户”的政策，多家知名企业向他抛来橄榄枝。

实际上，中国青年报·中青在线记者了解到，杨山巍的故事，并不只是个例。据统计，2017年上海65所中职学校总共毕业了5898名进城务工人员随迁子女，他们的就业率为98.86%。而上海全市中职毕业生中，超过85%的学生在本地直接就业。

“每年年初，隔壁4S店的老板就要找来了。”上海群益职业技术学校校长陈金国告诉中国青年报·中青在线记者，汽车专业真正帮助一大批学生走向了抢手的人才市场。

应届生4天被“抢光”

中职学校的校长们，总是对市场需求最为敏感的一群人。关注就业市场、关注企业需求似乎已经内化为校长们的一项基本能力，春江水暖，校长先知。

“稀缺的专业人才，中职生一毕业，起薪就能达到8000～10000元。”上海工程技术管理学校校长沈瑞华告诉中国青年报·中青在线记者，过去一段时间以来，中职生普遍面临着“就业率高、社会认可度低”的问题，中职专业考分降低、生源质量下降，但随着我国经济结构的调整，对高技能、高素质人才的需求越来越旺盛。学校招进了资质普通的学生，却要把学生培养成适应国家经济转型的高素质人才。这道“难题”倒逼着中职学校进行结构调整，“不能光说就业，还要提高学生就业的含金量。”

近来，该学校新设了10多个专业，以适应这种新需求。比如大飞机制造专业、航天技术专业、舰艇制造专业、现代农机维护专业等。每年，这所学校会有30名毕业生进入大飞机集团工作，20多名毕业生进入航天技术研究院工作，二十几名毕业生进入光明集团工作。这些学生年薪基本可以达到7万元左右，个别优秀学生还成为舰艇研究院的领导干部。

到了每年6月，学校会举行集中招聘会。4天时间，全校1000多名毕业生将被“全部抢完”。

升学仍是中职生的“第一选择”

尽管捧回了中国参加世界技能大赛历史上第一块花艺项目的金牌，拿到了50万元的大奖，但上海城市建设工程学校中专三年级学生潘沈涵还是要为“高考”发愁。

“我现在只剩下5个月时间了，要参加高考。”在经历一年多的封闭式集训后，潘沈涵的文化课明显“跟不上趟儿”了，但他还是要跟其他同学一样参加“专升本”考试，“只有通过文化课考试，我才能进大学。”

潘沈涵告诉中国青年报·中青在线记者，他并不想太早就业，而是想读园林专业的本科，还想读专业硕士。

潘沈涵的升学想法，代表着绝大多数中职毕业生的想法。数据显示，上海中职学校2017年毕业生中有56.23%的人升入高一级院校继续深造，比2016年47.02%的比例上升9个百分点。其中升入本科院校851人，占比5.09%；升入高职专科院校15282人，占比91.46%；进入成人高校等其他方式的576人，占3.45%。中职校学生的升学意愿正在持续增强。

上海应用技术大学是上海首批“中本贯通”试点学校。2017年，首批82名“中本贯通”试点班的学生经过转段考试（由文化课考试和技能水平测试组成）直接转入该校化学工程与工艺专业本科阶段学习。

“中本贯通”毕业生，同样受到企业的欢迎。上海电子信息职业技术学院院长杨秀英介绍，这类毕业生得到了很多大公司的青睐。