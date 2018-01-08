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90后职业"修书人":用心修书就是一种修行

2018-01-08 08:52 来源：齐鲁网
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　　书籍是文化传承的载体。在山东师范大学就有这么一位职业古籍修复师，在她眼里，每一本书都是一个生命，用心修好书的过程就是一种修行。她每天与书为伴，用指尖触摸文化的温度，守护知识的传承。

　　1月5日，山东师范大学千佛山校区特藏研究部，24岁的古籍修复师夏天妮正坐在工作台前，一丝不苟地对一本民国书籍进行修复。

　　“一生只做一件事。”夏天妮，今年24岁，学习文物鉴定与修复专业的她，毕业后毅然选择了坚守于这份看似枯燥却又不平凡的事业。

　　在山东师范大学特藏研究部从事古籍修复的这一年，让夏天妮学会了枯燥中寻找乐趣，也让这个90后的姑娘练出了极大的耐心和细心。

　　夏天妮经常说，其实修书就像是在做外科手术，无论是从工具、手法以及责任心，还有认真、细心的程度都很像。虽然你重复进行的是同一种工序，但是每一页书的情况又不同，还是觉得挺新鲜的。下一步，就期待把它都修好，挺有成就感的。

　　每一本书都是一个小生命，通过我们的双手去修复，就可以帮古籍延长生命，供别人更好地去翻阅它。夏天妮说，“修书就像是一种修行。我觉得这句话很有道理，因为在触摸古籍、触摸历史的过程中，能提高自己对知识的理解，这样对自己来说就是一种修行。”

　　据山东师范大学图书馆工作人员介绍，目前山师图书馆的可借阅图书有100多万册，后经陆续规整，则有近两百万册，目前每年借阅量大概在92万册左右。

　　山东师范大学千佛山校区特藏研究部王恒柱：“细算起山师图书馆修书的历史，得追溯到上世纪80年代图书馆的装订室。装订室的老师傅们除了装订每年的校刊合集外，还要兼职给馆藏书籍修修补补。”

　　据公开资料显示，目前全国馆藏古籍总量超过5000万册，其中亟待抢救性保护的古籍约1500万册。自2007年“中华古籍保护计划”启动以来，专业古籍修复人员从不到100人增长为近700人，但仍然存在巨大缺口。2016年，山东省图书馆古籍修复技艺被列入省级非物质文化遗产名录，并启动了“古籍修复初级导师、初级学员培训计划”。

　　山东师范大学千佛山校区特藏研究部王恒柱表示，古籍修复是一项比较严谨的工作，它要求心细、动手能力强，我们现在为了加强古籍修复工作，定期选派人员参加国家和省里的培训，来促进下一步古籍工作的开展。

　　作为古籍修复的受益人，市民张金霞表示：“古籍修复，其实就是对文化的一种抢救性保护工作，只有对古籍进行修复，我们后人才能更好地去利用它、理解它、研究它。”

编辑： 喻孟
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