关乎民族命运的考试！习近平这样叮嘱“考生”

“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。”置身党校，习近平在发表重要讲话时贴切地打了个比喻。

央视网消息：如果伟大复兴是一场考试，那定是一场关乎中华民族前途命运的巨大考验。

1月5日，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班在中央党校举行开班式。

（图：1月5日，新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班在中央党校开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话。来源：新华社）

中央党校报告厅里，习近平总书记与十九届中央政治局常委们台上就座，台下“持笔听课”的是新进中央委员会的委员、候补委员，各省区市和新疆生产建设兵团、中央和国家机关有关部门主要负责同志，军队各大单位、中央军委机关各部门主要负责同志，民主党派相关人士列席。这是当今中国规格极高的“学习研讨班”。

“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。”置身党校，习近平在发表重要讲话时贴切地打了个比喻。

党的十九大胜利召开，中国步入新时代。新时代，这位“出卷人”紧扣中国发展、世界变化，出了一套“新考卷”，既有像“一些民生工程有待做细”这样的基础题，也有“经济发展转向高质量”这样的难度题，更有像“坚持和发展中国特色社会主义”这样的根本大题。

（图：1月5日，新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班在中央党校开班。来源：新华社）

坚持贯彻落实，读懂“新时代考卷”

“新时代考卷”核心考点是中国如何从站起来、富起来到强起来，全面建成小康社会、逐步建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

2017年10月18日党的十九大上，习近平用《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》的32000余字报告对“新时代考卷”作出详细讲述，可谓是解答“新时代考卷”的“考试大纲”。

这份“考试大纲”起笔于“坚持党对一切工作的领导”，落笔在“坚持全面从严治党”，覆盖经济、政治、文化、社会、生态发展各个方面，提出了14条坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，以习近平的话说，为的是建成一个富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。

“时代是思想之母，实践是理论之源”。做好理论学习，是答卷人的必修课，做好实践学习，同样是答卷人的一门必修课。

2017年10月24日，党的十九大在京闭幕。25日，党的十九届一中全会在京召开。

十九届一中全会上，习近平要求204名中央委员、172名后补中央委员，以及列席的中纪委委员在6个方面提高工作水平，讲话最后，他特别强调，“要在全党大兴调查研究之风”。

调查研究，就是要扑下身子、迈开步子、走出院子，到车间码头、到田间地头、到市场社区，去体验人民群众生产生活，去察看经济社会发展实际，去发现从严治党现实问题。

对于中央党校“学习研讨班”上的省部级及以上主要领导干部来说，调查研究，虽暂时不是他们的学习内容，却一直是他们走出党校后的学习方法。在这件事上，习近平明确指出，“没有调查就没有发言权，没有调查就没有决策权”。

只有做好调查研究，才能正确贯彻落实。从理论到实践，领悟学习内容、掌握学习方法，作为新时代“答卷人”的省部级及以上主要领导干部，只有切实把中国发展存在的矛盾、问题搞清搞透，方能把各项工作做实做好，也才能在每一个“测试”节点上交出让人民群众满意的答卷。

坚持一以贯之，迎战“新时代考验”

站在“新时代考卷”面前的是一群让习近平细心叮嘱的“特殊考生”。

十八大以来，习近平已在多个方面对这群“特殊考生”作出叮嘱。脱贫攻坚，他强调“党政一把手要当好扶贫开发工作第一责任人”；深化改革，他强调“党政主要负责同志要亲力亲为”；从严治党，他强调“关键是要抓住领导干部这个‘关键少数’”……数次叮咛要求这些“关键少数”带头执行、带头落实。

十九大之后，习近平与十九届中央政治局常委率先垂范，为“关键少数”积极备考带了好头。

2017年10月31日，十九大闭幕一周后，习近平前往上海中共一大会址、浙江嘉兴南湖红船。面对党旗，习近平带领其他中央政治局常委一起重温入党誓词，告诫党员“事业发展永无止境，共产党人的初心永远不能改变”。

2017年12月11日，习近平就新华社《形式主义、官僚主义新表现值得警惕》文章中反映的作风问题作出特别批示，要求各级领导干部带头转变作风，身体力行、以上率下，形成“头雁效应”。同时，在当月底中央政治局会议上着重部署党风廉政建设工作。

2017年11月20日，十九届中央深改组第一次会议召开，习近平继续强调，要坚持一把手抓改革，在落实上投入更大精力。随之12月18日至20日中央经济工作会议上，“防范化解重大风险”确立为之后3年全面建设小康社会三大攻坚战之一。

十八大之后，西柏坡，习近平指出，中国人民站起来了，富起来了，但“党面临的‘赶考’远未结束”。

十九大之后，中央党校，习近平强调，“坚持和发展中国特色社会主义要一以贯之，推进党的建设新的伟大工程要一以贯之，增强忧患意识、防范风险挑战要一以贯之”。他以3个“一以贯之”为“关键少数”备战赶考打足了底气。

时不我待只争朝夕，交出“新时代答卷”

一个政党、一个政权，其前途命运取决于人心向背。可以说，人民群众是这场巨大考验的主考官、阅卷人。

走进新时代，工信部、人社部、水利部等国家部委围绕强国战略，在2020年、2035年、2050年时间节点上提出对应的工作任务、目标。例如，工信部部长苗圩表示，我国将力争2035年初步建成网络强国，网络空间综合实力进入全球第一梯队。

“中国铁路”提出2020年要实现“3个世界领先”，2035年要让中国铁路成为社会主义现代化强国的重要标志。同时，“中国运载火箭”提出2035年以智能化和先进动力为特点的新一代运载火箭实现首飞，为现代化强国建设提供有力支撑。

北京“2035年城市总体规划”已经获得中共中央、国务院批复，迈向建设中华民族伟大复兴的大国首都、国际一流的和谐宜居之都。1月4日，上海公开发布“2035年城市发展愿景”，要在2035年基本建成卓越的全球城市，重要指标达到国际领先水平。

成都、苏州、长沙、郑州、昆明等多个城市也开始就当地2035年发展规划公开征求意见……

2017年10月18日，党的十九大在京开幕，如同下发了一份“新时代考卷”，中华民族实现伟大复兴中国梦的考场变得更大、更严格了。

在这个大考场里，2年后，全面建成小康社会“小测验”就在眼前；之后15年，基本建成现代化强国“期中考”遥遥在望。

时间紧，任务重。1月5日中央党校“学习研讨班”上，习近平总书记又一次突出强调，要“以时不我待、只争朝夕的精神投入工作”，不断开创新时代中国特色社会主义事业新局面。

历史车轮滚滚向前，时代潮流浩浩荡荡。今天中华民族每一个你我的奋斗，决定明天中华民族的前途命运，坚定者、奋进者、搏击者总会受到历史眷顾，伟大复兴中国梦定会在奋进中实现。（文/钱景童）